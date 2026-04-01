اقتصاد

تراجع أسعار النفط وارتفاع الأسهم عالمياً

أسعار النفط
1 ابريل 2026 23:36

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم في مختلف أنحاء العالم مع تراجع أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء.

وقفز مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأميركية بنسبة 1ر1% ليواصل مكاسب الأمس، الذي شهد أفضل أداء يومي له منذ الربيع الماضي. وجاء ارتفاع المؤشر في أعقاب مكاسب أكبر في أسواق الأسهم بأوروبا وآسيا، بما فيها ارتفاع المؤشر الرئيسي للأسهم في كوريا الجنوبية بنسبة 4ر8%.

 كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 401 نقطة أي بنسبة 9ر0% بحلول الساعة الثانية عشرة و49 دقيقة ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 7ر1%.

وتراجعت أسعار النفط مجددا إلى نحو 100 دولار للبرميل.

 

المصدر: وكالات
النفط
أسعار
أسعار النفط
