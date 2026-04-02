تراجع أسعار الذهب

عكست أسعار الذهب اتجاهها لتتراجع بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس وأنهت سلسلة مكاسب استمرت أربعة ​أيام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة ​إلى 4694.48 دولار للأوقية بحلول الساعة 0202 ​بتوقيت ‌جرينتش، ونزلت العقود الأميركية الآجلة ⁠للذهب ​1.9 بالمئة إلى 4723.70 دولار.

وارتفعت الأسعار بأكثر من واحد بالمئة إلى أعلى مستوياتها منذ 19 مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 72.95 دولار، وهبط البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1928.26 دولار، ​وانخفض البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1451.85 ​دولار.