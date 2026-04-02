الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تراجع أسعار الذهب

2 ابريل 2026 09:53

عكست أسعار الذهب اتجاهها لتتراجع بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس وأنهت سلسلة مكاسب استمرت أربعة ​أيام.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة ​إلى 4694.48 دولار للأوقية بحلول الساعة 0202 ​بتوقيت ‌جرينتش، ونزلت العقود الأميركية الآجلة ⁠للذهب ​1.9 بالمئة إلى 4723.70 دولار.
وارتفعت الأسعار بأكثر من واحد بالمئة إلى أعلى مستوياتها منذ 19 مارس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 72.95 دولار، وهبط البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1928.26 دولار، ​وانخفض البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1451.85 ​دولار.

المصدر: وكالات
