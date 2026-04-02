«مصدر» و«توتال للطاقة» تؤسّسان شراكة بقيمة 2.2 مليار دولار لتعزيز نمو مشروعات الطاقة المتجددة في آسيا

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، و«توتال للطاقة»، الشركة العالمية المتكاملة للطاقة، اتفاقية ملزمة لتأسيس شراكة بحصة 50% لكل منهما وبقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار دولار، حيث ستقوم الشركتان في إطار هذه الشراكة بدمج مشروعاتهما في مجال الطاقة المتجددة البرية في تسع دول ضمن آسيا.

وفي ضوء الزيادة المتسارعة في الطلب العالمي على الكهرباء، والتي تقودها قارة آسيا، ستتيح الشراكة الجديدة الاستفادة من خبرات وموارد شركتي «مصدر» و«توتال للطاقة» لتطوير مشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق وبوتيرة تواكب الطلب المتسارع على الطاقة.

وعند إتمام الصفقة، ستكون الشراكة الجديدة المنصة الوحيدة لكلتا الشركتين لتطوير وبناء وتملك وتشغيل المشروعات البرية في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ونظم بطاريات تخزين الطاقة في أذربيجان وإندونيسيا واليابان وكازاخستان وماليزيا والفلبين وسنغافورة وجمهورية كوريا وأوزبكستان.

وستضم الشراكة الجديدة محفظة مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 3 غيغاواط، تشمل مشروعات قيد التشغيل، بالإضافة إلى مشروعات بقدرة 6 جيجاواط في مراحل تطوير متقدمة ويُتوقع أن تدخل حيز التشغيل بحلول عام 2030. وستسهم كل شركة بأصول ذات قيمة مماثلة في الشراكة الجديدة.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، إنه تماشياً مع رؤية القيادة وتوجيهاتها ببناء الشراكات النوعية ودعم تطوير قطاع الطاقة النظيفة، تؤكد «مصدر» من خلال الاتفاقية على الجهود الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في هذا القطاع والتي ترسخت عبر تنفيذ مشروعات عملاقة وواسعة النطاق، وعقد صفقات استثمارية مجدية، وبناء علاقات تعاون وشراكات استراتيجية طويلة الأمد، مشيرا إلى العمل من خلال هذه الشراكة مع «توتال للطاقة» على توسيع أنشطتنا في أسواق آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى والقوقاز.

وأضاف معاليه أن آسيا ستتصدر نمو الطلب العالمي على الكهرباء خلال هذا العقد، ومن شأن هذه الشراكة الإستراتيجية الإسهام في فتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز التقدم في مختلف أنحاء القارة، وتوفير حلول طاقة تنافسية وموثوقة تلبي احتياجات عملائنا وشركائنا، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إن هذه الشراكة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في مجال الطاقة، حيث تجمع بين خبرات «مصدر» و«توتال للطاقة» لتسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء آسيا، موضحا أنه من شأن هذه الشراكة أن تعزّز تنوّع محفظة «مصدر» الاستثمارية وتوسع حضورها في أسواق واعدة ذات معدلات نمو مرتفعة، إلى جانب استقطاب شريك استراتيجي يمتلك ذات الرؤية والطموح لتسريع وتيرة النمو وتحقيق قيمة مستدامة في الأسواق الحالية.

من ناحيته قال باتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «توتال للطاقة»، إنه تم توقيع هذه الاتفاقية مع «مصدر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجدّدة، بهدف تأسيس شراكة قوية في مجال الطاقة المتجددة مخصّصة لمشروعات قارة آسيا، لافتاً إلى أنه من شأن هذه الشراكة الجمع بين خبرات الطرفين ونقاط القوة لكل منهما بما يسهم في تعزيز حضور «توتال للطاقة» في الأسواق المستهدفة وتنفيذ مشروعات ذات قيمة أكبر.

وأضاف أن هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجية الطاقة المتجددة ودورها في دعم منظومة الطاقة المتكاملة لدى الشركة، كما يعكس هذا التعاون متانة العلاقات طويلة الأمد التي تجمع بين «توتال للطاقة» وشركائها في قطاع الطاقة بدولة الإمارات.

ومن المقرر أن يكون المقر الرئيسي للشركة في سوق أبوظبي العالمي، فيما ستضم حوالي 200 موظف من شركتي «مصدر» و«توتال للطاقة»، وسيتم الإعلان عن فريق إدارة الشركة المشتركة في وقت لاحق. ويخضع إتمام الاتفاقية لاستكمال الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية.