«أدنوك» تحصد 14 جائزة ضمن جوائز «النفط والغاز في الشرق الأوسط»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت «أدنوك» على 14 جائزة ضمن جوائز «النفط والغاز في الشرق الأوسط» 2026، التي تقدمها منصة «أويل آند غاز ميدل إيست»، بما يؤكد موثوقية أعمالها ومرونتها وتميّز كوادرها وعملياتها التشغيلية. وحققت «أدنوك» نتائج استثنائية، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي، بحصولها على ما يقارب نصف الجوائز، ما يُجسّد مكانتها الراسخة شركة طاقة عالمية رائدة ومتطورة، نجحت في النمو وتنفيذ نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة. وجرى تكريم كوادر ومشروعات متعددة من مختلف شركات مجموعة «أدنوك»، تقديراً للأداء المتميّز عبر مختلف مراحل وجوانب سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، وتحقيق التميّز التشغيلي، والنجاح في الاستفادة من التقنيات المتقدمة وأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، وإنتاج الطاقة بشكل مسؤول. كما تسلّط الجوائز الضوء على تميّز فرق الإدارة التنفيذية، وجهود تمكين الكفاءات، والتقدم المستمر في مجالات السلامة، وخفض الانبعاثات، وتنفيذ المشروعات الكبرى. وتشمل الجوائز مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، ومجال التكرير والتصنيع والتسويق، بجانب مجالات الوظائف الفنية والرقمية ومهام الدعم، بما يؤكد القدرات الراسخة عبر محفظة أعمال «أدنوك» المتكاملة. وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، إن جوائز «النفط والغاز في الشرق الأوسط» تؤكد على الإنجازات الاستثنائية للكوادر والمشروعات والعمليات، التي تشكّل الركيزة الأساسية لموثوقية أعمال «أدنوك» ومرونتها وتركيزها على تحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد. وأضاف: «نُهدي هذه الجوائز إلى كوادرنا في الخطوط الأمامية، وأبطال الخطوط الأمامية في دولة الإمارات، الذين يحمون وطننا ويسهمون في ضمان استمرارية عملياتنا». يذكر أن هذا التكريم لـ«أدنوك» بجوائز «النفط والغاز في الشرق الأوسط» من منصة «أويل آند غاز ميدل إيست» يستند إلى عقود من الاستثمار المنضبط، والتخطيط طويل الأمد، والتنفيذ الفعّال للمشروعات، وخلق وتعزيز القيمة، إلى جانب تطبيق التقنيات المتقدمة والاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما يدعم تقدم الشركة نحو المرحلة المقبلة من النمو والتوسع. الحاصلون من «أدنوك» على جوائز «النفط والغاز في الشرق الأوسط» 2026، فاز بجائزة قائد التميّز في مجال العمليات التشغيلية للعام، الدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك البرية»، وذهبت جائزة صوت القطاع، لشركة «أدنوك البحرية». وفازت بجائزة البطل المجهول، إليازية الكعبي، مهندسة أنابيب، شركة «أدنوك للغاز الحامض»، وبجائزة داعم الاستدامة للعام، سمر الحميدي، نائب الرئيس لشؤون تغير المناخ في مجموعة «أدنوك»، وبجائزة نجم الطاقة الصاعد، بسمة البشر، رئيس التخطيط والأداء في شركة «أدنوك البحرية»، وبجائزة امرأة الطاقة للعام، شمّا الشحي، مدير قسم الآبار وهندسة البترول في «أدنوك» وذهبت جائزة تمكين الكفاءات، لشركة «أدنوك البحرية»، برنامج «إتقان» لتسريع الكوادر الوطنية المستقبلية، وجائزة مشروع التحوّل في قطاع الطاقة للعام، شركة «أدنوك للغاز»، لمشروع التقاط وحقن ثاني أكسيد الكربون، وجائزة المبتكر في قطاع الطاقة للعام، لشركة «أدنوك للغاز الحامض»، تحسين كفاءة الطاقة في وحدات استرجاع الكبريت. وفاز بجائزة استراتيجية خفض الانبعاثات، مجموعة «أدنوك»، الإطار المؤسسي لإدارة الكربون، وجائزة مشروع الاستكشاف للعام، شركة «أدنوك البرية»، برنامج المسار السريع لاستكشاف الموارد غير التقليدية، وجائزة الابتكار التطبيقي، مجموعة «أدنوك»، التطبيق الأول من نوعه عالمياً لتقنية هجينة مبتكرة لتعزيز استخلاص النفط، وجائزة بطل الصحة والسلامة والبيئة للعام، شركة «أدنوك البحرية»، برنامج «امتثال» لضمان اتباع إجراءات الصحة والسلامة والبيئة، وجائزة التميز في عمليات الصيانة الدورية الشاملة، شركة «بروج».