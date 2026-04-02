«أبوظبي الإسلامي» يعزّز الشراكة مع «الجبيل للاستثمار»

أبوظبي (الاتحاد)
أكد مصرف أبوظبي الإسلامي، دوره كداعم رئيسي للمشاريع العقارية الكبيرة في الدولة من خلال شراكته الاستراتيجية مع شركة الجبيل للاستثمار، إذ يعكس مشروع جزيرة الجبيل، الذي تولى المصرف تمويله بالكامل منذ انطلاقته وحتى اكتماله، نهجاً متكاملاً يعتمده مصرف أبوظبي الإسلامي لدعم مشاريع التطوير البارزة على مستوى دولة الإمارات.
واستناداً إلى التعاون الطويل بين مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الجبيل للاستثمار، وقع الطرفان مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للمتعاملين الراغبين في تمويل العقارات ضمن مشاريع جزيرة الجبيل في دولة الإمارات.
وسيقدم مصرف أبوظبي الإسلامي بموجب هذه المذكرة مجموعة متكاملة من حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل التمويل السكني والتمويل الشخصي، إلى جانب خدمات مصرفية مصممة بما يتلاءم مع احتياجات متعاملي شركة الجبيل للاستثمار. كما تتولى شركة «إم بي إم العقارية»، الذراع المختصّة بإدارة العقارات التابعة للمصرف، تقديم خدمات إدارة الممتلكات للمشروع. ويشمل التعاون كذلك تنسيق جهود التواصل مع المتعاملين وتنفيذ مبادرات تسويقية مشتركة.
وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: تعكس شراكتنا مع شركة جزيرة الجبيل للاستثمار قدرة المصرف على دعم مشاريع التطوير العقاري النوعية من خلال نموذج مصرفي متكامل.، ومن خلال مواكبة هذا المشروع منذ مراحله الأولى وحتى إنجازه، فقد نجحنا في ترسيخ نموذج يجمع بين التمويل المؤسسي، وحلول التمويل السكني، والخدمات المصرفية، وإدارة العقارات، بما يتيح دعم المتعاملين والشركاء على امتداد دورة تطوير المشروع العقاري كاملة".
وقال منير حيدر، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة في شركة الجبيل للاستثمار: يمثّل مشروع جزيرة الجبيل أكثر من مجرد مشروع سكني، إذ يشكل إضافة استراتيجية تنسجم مع رؤية أبوظبي طويلة المدى لتطوير مجتمعات مستدامة وقادرة وجاهزة للمستقبل، ترتقي بجودة الحياة وتحافظ على الإرث الطبيعي للإمارة، وتمثّل شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي امتداداً لهذا التوجه، من خلال الجمع بين تخطيط رئيسي طموح وحلول تمويل متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال هذا التعاون، فإننا نسهم في تطوير وجهة تدعم تنويع الاقتصاد، وتعزز جاذبية الاستثمار، وترسّخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للمعيشة الراقية المتناغمة مع الطبيعة.

أخبار ذات صلة
" مصرف أبوظبي الإسلامي" يقدم 20.3 مليار درهم تسهيلات مستدامة في 2025
افتتاح مسجدي نهيان بن زايد وذياب بن زايد في جزيرة الجبيل بأبوظبي
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يوافق على تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين
اليوم 03:07
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: 47 عاماً من الابتزاز الإيراني ستنتهي أخيراً
اليوم 02:25
جاسم البديوي متحدثاً خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: دول المجلس قادرة على تجاوز  الأزمات والتحديات بكفاءة واقتدار
اليوم 02:25
مسؤول بالصحة العالمية يساعد في إجلاء مرضى من غزة عبر معبر رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تعلق عمليات الإجلاء الطبي للمرضى من غزة
اليوم 02:25
سوداني يسير بين أنقاض مبنى مدمر في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من انهيار واسع للخدمات الطبية بالسودان
اليوم 02:25
