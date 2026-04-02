«أبوظبي الإسلامي» يعزّز الشراكة مع «الجبيل للاستثمار»



أبوظبي (الاتحاد)

أكد مصرف أبوظبي الإسلامي، دوره كداعم رئيسي للمشاريع العقارية الكبيرة في الدولة من خلال شراكته الاستراتيجية مع شركة الجبيل للاستثمار، إذ يعكس مشروع جزيرة الجبيل، الذي تولى المصرف تمويله بالكامل منذ انطلاقته وحتى اكتماله، نهجاً متكاملاً يعتمده مصرف أبوظبي الإسلامي لدعم مشاريع التطوير البارزة على مستوى دولة الإمارات.

واستناداً إلى التعاون الطويل بين مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الجبيل للاستثمار، وقع الطرفان مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للمتعاملين الراغبين في تمويل العقارات ضمن مشاريع جزيرة الجبيل في دولة الإمارات.

وسيقدم مصرف أبوظبي الإسلامي بموجب هذه المذكرة مجموعة متكاملة من حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل التمويل السكني والتمويل الشخصي، إلى جانب خدمات مصرفية مصممة بما يتلاءم مع احتياجات متعاملي شركة الجبيل للاستثمار. كما تتولى شركة «إم بي إم العقارية»، الذراع المختصّة بإدارة العقارات التابعة للمصرف، تقديم خدمات إدارة الممتلكات للمشروع. ويشمل التعاون كذلك تنسيق جهود التواصل مع المتعاملين وتنفيذ مبادرات تسويقية مشتركة.

وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: تعكس شراكتنا مع شركة جزيرة الجبيل للاستثمار قدرة المصرف على دعم مشاريع التطوير العقاري النوعية من خلال نموذج مصرفي متكامل.، ومن خلال مواكبة هذا المشروع منذ مراحله الأولى وحتى إنجازه، فقد نجحنا في ترسيخ نموذج يجمع بين التمويل المؤسسي، وحلول التمويل السكني، والخدمات المصرفية، وإدارة العقارات، بما يتيح دعم المتعاملين والشركاء على امتداد دورة تطوير المشروع العقاري كاملة".

وقال منير حيدر، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة في شركة الجبيل للاستثمار: يمثّل مشروع جزيرة الجبيل أكثر من مجرد مشروع سكني، إذ يشكل إضافة استراتيجية تنسجم مع رؤية أبوظبي طويلة المدى لتطوير مجتمعات مستدامة وقادرة وجاهزة للمستقبل، ترتقي بجودة الحياة وتحافظ على الإرث الطبيعي للإمارة، وتمثّل شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي امتداداً لهذا التوجه، من خلال الجمع بين تخطيط رئيسي طموح وحلول تمويل متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال هذا التعاون، فإننا نسهم في تطوير وجهة تدعم تنويع الاقتصاد، وتعزز جاذبية الاستثمار، وترسّخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للمعيشة الراقية المتناغمة مع الطبيعة.