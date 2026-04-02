الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

«محمد بن راشد للابتكار» يقدّم ضمان تمويل بـ7.2 مليون درهم إلى «فراغرانس ديليفري تكنولوجيز»

2 ابريل 2026 17:04

 
دبي (الاتحاد)
أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، عن تقديم ضمان تمويل بقيمة 7.2 مليون درهم لصالح شركة «فراغرانس ديليفري تكنولوجيز» (FDT)، المتخصّصة في مجال الابتكارات التقنية، بهدف المساهمة في تمكين الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، من تحديث منشأة الأتمتة الحديثة الخاصة بها والواقعة في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، ومواءمة أعمالها مع معايير الثورة الصناعية الرابعة، بما يدعم قطاع الصناعات المتقدمة في الدولة.
وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: يؤدي صندوق محمد بن راشد للابتكار دوراً حيوياً في دفع استراتيجية الابتكار الوطنية لدولة الإمارات، وتحقيق رؤيتها طويلة المدى لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومن خلال تمكين شركات مبتكرة مثل «فراغرانس ديليفري تكنولوجيز» من تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، يهدف الصندوق إلى تعزيز إمكاناتنا الصناعية الوطنية، وإرساء أسس راسخة لاقتصاد مستقبلي مستدام.
من جانبه، قال هيدروس جاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «فراغرانس ديليفري تكنولوجيز» (FDT): بعد عقد من البحث والتطوير لإتقان تقنيتنا الخاصة بخلايا الوقود الهيدروجينية، يشكّل دعم صندوق محمد بن راشد للابتكار محطة مفصلية في مسيرة شركتنا، ويتيح لنا هذا الدعم الانتقال إلى نموذج تصنيع آلي عالي الكفاءة لتعزيز تنافسيتنا العالمية عبر تقديم حلول بديلة ومستدامة للمنتجات الضارة المعتمدة على الرذاذ. 
وتأسّست شركة «فراغرانس ديليفري تكنولوجيز» في عام 2008، وهي متخصّصة في تصنيع أنظمة مبتكرة للتحكم المستمر في الروائح والعطور من دون استخدام الرذاذ التقليدي، وتعتمد على تقنية خلايا الوقود الهيدروجينية الحاصلة على براءة اختراع. 

