الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مساهمو «دبي الإسلامي» يوافقون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.53 مليار درهم

2 ابريل 2026 17:05

 
دبي (الاتحاد)
عقد «دبي الإسلامي» اجتماع جمعيته العمومية السنوي، حيث اطّلع المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال وصادقوا عليها، بما في ذلك البيانات المالية للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلساً للسهم، إلى جانب القرارات الأخرى المطروحة خلال الاجتماع.
وتعكس النتائج المالية للبنك عاماً جديداً من المرونة المالية، مدعوماً باستمرارية تحقيق الأرباح ونمو متوازن في الميزانية العمومية، فقد بلغت الإيرادات التشغيلية 13.3 مليار درهم إماراتي، فيما سجلت الأرباح قبل الضريبة 9 مليارات درهم، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 21% ليصل إلى 416 مليار درهم، في حين نما صافي الموجودات التمويلية بنسبة 23% لتبلغ 262 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 29% لتصل إلى 320 مليار درهم.
وشهدت جودة الموجودات مزيداً من التحسن، حيث انخفضت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.65%، فيما استقر معدل تكلفة المخاطر عند مستوى منخفض بلغ 14 نقطة أساس. ويبلغ إجمالي التوزيعات النقدية المعتمدة خلال الاجتماع نحو 2.53 مليار درهم.
كما صادق المساهمون على عدد من القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالحوكمة، بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة، واعتماد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، إلى جانب تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: تواصل المسيرة الاقتصادية لدولة الإمارات ترسيخ ركائزها، مواصلة تقدمها بوضوح الرؤية والنهج، والانضباط في التنفيذ، وإطارٍ مؤسسي داعم للنمو المستدام، وفي هذا السياق، تضطلع المؤسسات المالية بدورٍ محوري يتطلب العمل بثبات، وتعزيز الثقة، والمساهمة بفاعلية في دعم الأجندة الاقتصادية الشاملة، ويعكس أداء دبي الإسلامي خلال العام الماضي متانة نموذج عمل قائم على الحوكمة الرشيدة، واتخاذ القرارات المتوازنة، والاستمرارية في تحقيق الأهداف.
من جانبه، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: تعكس نتائج عام 2025 أداءً مالياً يتّسم بالاستقرار والمرونة، ويستند إلى نهجٍ منضبط في تحقيق نموٍّ مدروس، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط في إدارة الميزانية العمومية ومؤشرات المخاطر الرئيسية. 

