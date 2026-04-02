الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
عدد اليوم
«غرف دبي» تبحث تعزيز الشراكات الاستثمارية مع المجلس الصيني للتجارة

«غرف دبي» تبحث تعزيز الشراكات الاستثمارية مع المجلس الصيني للتجارة
2 ابريل 2026 17:06

 
دبي (الاتحاد)
بحثت غرف دبي خلال اجتماع مع لي شيانجينغ، رئيسة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - بكين، سُبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم نمو حركة التجارة والاستثمار بين دبي والصين.
جرى خلال الاجتماع بمشاركة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي- تسليط الضوء على تطوير العمل الثنائي للارتقاء بالروابط بين مجتمعات الأعمال.
وركز الاجتماع على بحث آفاق الفرص في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصاد الرقمي، والعلوم والرعاية الصحية والقطاع الصناعي.
وقال لوتاه إن مكانة الصين كأكبر شريك تجاري لدبي تعكس الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين، ونلتزم بتوسيع آفاق التعاون مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - بكين لتطوير المزيد من الفرص الواعدة في مجموعة واسعة من القطاعات وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي والصناعات المتقدمة، ونحرص على مواصلة الارتقاء بالشراكة البنّاءة والعمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة.
وكانت غرف دبي قد أبرمت مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - بكين، خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال - الصين الذي نظمته غرف دبي في بكين خلال شهر أغسطس من العام 2024، بهدف تعزيز الروابط الثنائية ودعم الشركات المنضوية في عضوية المجلس فيما يتعلق بتأسيس وتوسيع استثماراتها في دبي، مع التركيز على دعم مصالح مجتمع الأعمال في دبي والصين، بالتوازي مع مساعدة الشركات العاملة في دبي على إبرام شراكات واعدة مع نظيراتها في الصين، وتوسيع أعمالها التجارية في الأسواق الصينية.

 

