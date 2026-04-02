اقتصاد

عمومية «كهرباء دبي» تقرّ توزيع أرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من 2025

2 ابريل 2026 17:08

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي موافقة مساهمي الشركة على دفع توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2025، للمساهمين المؤهلين، وذلك خلال الجمعية العمومية السنوية للهيئة التي عُقدت أمس.
وعُقد اجتماع الجمعية العمومية برئاسة ماجد حمد رحمه الشامسي، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ونسبة 91.53% من المساهمين. 
وافقت الجمعية العمومية لهيئة كهرباء ومياه دبي على توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليار درهم (بواقع 6.2 فلس لكل سهم) عن النصف الثاني من عام 2025 والتي من المقرر توزيعها لمساهمي الشركة المؤهلين خلال شهر أبريل 2026، ويجب أن يكون المساهم مقيداً في سجل المساهمين بتاريخ أقصاه الاثنين 13 أبريل 2026.
تصريحات
وقال ماجد حمد رحمه الشامسي، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي: خلال العام 2025، واصلت الهيئة تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية مدفوعة بالنمو المتواصل في الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، إلى جانب التوسع في الاستثمارات النوعية في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية، كما عزّزت الهيئة ريادتها العالمية في مؤشرات الأداء الرئيسية للشركات الخدماتية، محافظةً على مستويات قياسية في الاعتمادية والكفاءة التشغيلية. 

من جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: شكل عام 2025 محطة بارزة في مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث سجلت المجموعة إيرادات غير مسبوقة بلغت 32.8 مليار درهم، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بلغت 17.3 مليار درهم، وأرباح تشغيلية قاربت 11 مليار درهم لأول مرة، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 9.06 مليار درهم، وهو ما يغطي توزيعات الأرباح السنوية البالغة 6.2 مليار درهم نحو مرة ونصف المرة.
وأضاف: يعكس النمو المتسارع في الطلب على خدماتنا النمو القوي لاقتصاد دبي.

