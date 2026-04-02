الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» تُعيد تشكيل مجلسها الاستشاري

2 ابريل 2026 17:19

 
دبي (وام)
أعادت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، تشكيل مجلسها الاستشاري للاستثمار لدورة جديدة.
ويضم التشكيل الجديد نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات الاستثمار الزراعي والتمويل وتقييم الفرص الاستثمارية والحوكمة.
ويرأس المجلس الدكتور ناصر بن بكر القحطاني، مستشار الرئيس ومبعوث برنامج الخليج العربي للتنمية، ويضم في عضويته الدكتور سلمان بن صالح بن سلمان الدحيلان، أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الشريعة بالأحساء في المملكة العربية السعودية، ومحمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا الغاف، إحدى شركات لونيت، والدكتور محسن البطران، أستاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ بكلية الزراعة في جامعة القاهرة ورئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، ومحمد عثمان عبد القادر الزين، المدير التنفيذي السابق لقطاع الاستثمار بالهيئة، والدكتور شعلان علوان المشايخي، مدير إدارة الدراسات والإنماء السابق بالهيئة.
ويُعد المجلس الاستشاري للاستثمار أحد الركائز المؤسسية للهيئة، إذ أُسس عام 2024 لتقديم المشورة بشأن الفرص الاستثمارية ومتابعة أداء محفظة الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة والصناديق الاستثمارية.

الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
