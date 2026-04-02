עדד אליום
السويد تستثمر مئات الملايين في أنظمة مضادة للمسيّرات

جنود من الجيش السويدي
2 ابريل 2026 19:33

أعلنت الحكومة في السويد، اليوم الخميس، أنها ستستثمر ما يزيد على 900 مليون دولار أميركي في الدفاع الجوي وأنظمة التصدي للطائرات المسيّرة.
وأكد وزير الدفاع بال جونسن، في بيان، أن "الاستثمار في قدرات الدفاع الجوي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وصرّح جونسن لاحقا بأن "الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته قال إننا سنحتاج إلى زيادة قدْرها أكثر من 400 في المئة في قدرات الدفاع الجوي داخل الحلف".
وتُشكّل حزمة التمويل البالغة 8,7 مليارات كرونة (916 مليون دولار أميركي) أكثر من نصف المبلغ الذي أُعلن عنه في يناير الماضي لتعزيز الدفاعات الجوية.
وسيُغطي الاستثمار أنظمة عدة، مثل الرادارات وأنظمة الأسلحة المضادة للطائرات، إضافة إلى منصّات الحرب الإلكترونية.
وقالت الحكومة إنها وقّعت عقودا مع شركات مصنّعة، من بينها شركة "ساب" السويدية و"بي إيه إي سيستمز بوفورس" السويدية التابعة لـ"بي إيه إي سيستمز" البريطانية.
ومن المقرّر أن تبدأ عمليات التسليم في العام 2027، وهو ما وصفه جونسن بأنه "سريع نسبيا" في ظل الضغوط التي تواجهها صناعة الدفاع الأوروبية لتلبية الطلب المتزايد.
وأكد جونسن أنه سيكون على أوروبا تحمّل عبء دفاعي أكبر. وأضاف "الإجابة الواضحة هي أن على أوروبا أن تتحمّل مسؤولية أكبر بكثير عن أمنها من خلال الاستثمار بشكل كبير في قواتها المسلّحة".

أخبار ذات صلة
الأردن: إيران تستهدف المملكة دون مبرر
قتلى ومصابون بهجمات متبادلة بالمسيَّرات بين روسيا وأوكرانيا
المصدر: آ ف ب
السويد
الاستثمارات
الدفاع الجوي
الطائرات المسيرة
الإنفاق الدفاعي
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
