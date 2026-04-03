"المركزي الصيني" يعتمد 12 بنكاً جديداً لتشغيل اليوان الرقمي

أعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، اليوم، عن إضافة 12 بنكاً إلى قائمته الخاصة بالمؤسسات المخوّلة بتشغيل عمليات اليوان الرقمي.

وقال البنك المركزي، في بيان بثّته وكالة أنباء "شينخوا"، إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المستقرة للعملة الرقمية، وتحسين شمولية خدماتها، وتلبية تطلعات الجمهور من خلال استخدام خدمات آمنة ومريحة وفعالة لليوان الرقمي.

وسيتم ربط المشغّلين الجدد، بما في ذلك بنوك "تشاينا سيتيك" و"تشاينا إيفربرايت" و"هواشيا"، بنظام اليوان الرقمي التابع للبنك المركزي. وسيبدأ المشغّلون الجدد تقديم خدمات اليوان الرقمي بعد إتمام التحضيرات التشغيلية والتقنية.

وأكد البنك المركزي الصيني أنه سيواصل توسيع عدد المشغّلين من أجل تشجيع مشاركة أوسع في السوق ودعم الابتكار.