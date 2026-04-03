الذهب يهبط بفعل قوة الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس في ظل ارتفاع الدولار.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.2 بالمئة إلى 4651.35 دولار للاوقية بعدما سجل أعلى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 2.8 بالمئة إلى 4679.70 دولار.
وارتفع الدولار بشدة، مما جعل شراء الذهب المسعر به أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.7 بالمئة إلى 72.38 دولار. وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1981.95 دولار، وصعد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1497 دولاراً.