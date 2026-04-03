الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مايكروسوفت» تستثمر 10 مليارات دولار في مجال الذكاء الاصطناعي باليابان

3 ابريل 2026 18:24


أعلنت شركة «مايكروسوفت» أمس أنها ستستثمر على مدى السنوات الأربع المقبلة عشرة مليارات دولار في اليابان، بهدف إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي وبنية تحتية مرتبطة بها.
واجتمع رئيس «مايكروسوفت» براد سميث إلى رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في مكتبها الجمعة للإعلان عن الاستثمار.
 وقال في بيان إن الخطوة جاءت «استجابة للحاجة المتزايدة في اليابان إلى خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي».وتسعى الشركات في اليابان، رابع أكبر اقتصاد في العالم، إلى التقدّم في مجال الذكاء الاصطناعي سريع التطوّر، لكن توسّع مراكز البيانات في هذا البلد يواجه قيوداً بسبب محدودية المساحات وارتفاع تكلفة الكهرباء نسبياً.
وقالت الشركة في بيان صحافي إن عملاق التكنولوجيا الأميركي سيتعاون مع مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، وشركة «ساكورا إنترنت» لتوسيع البنية التحتية التقنية المحلية.
وجاءت هذه الخطوة بعد استثمار بقيمة 2.9 مليار دولار على مدى عامين أعلنت عنه «مايكروسوفت» في العام 2024 لدعم جهود اليابان في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز دفاعاتها السيبرانية. ويتضمن الاستثمار أيضاً تمويلاً لتعزيز شراكات الأمن السيبراني مع الوكالات الحكومية اليابانية وتدريب مليون مهندس بالتعاون مع عملاقَي الاتصالات والتكنولوجيا «إن تي تي» و«إن إي سي».
وتنتشر مراكز البيانات التي تستهلك الكثير من الطاقة، وهي منشآت أشبه بالمستودعات، وتشغّل أدوات الذكاء الاصطناعي من روبوتات الدردشة إلى مولدات الصور، في مختلف أنحاء العالم، فيما ينمو هذا القطاع بسرعة خاصة في آسيا.
وأثار السباق لبناء مراكز بيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خصوصا في الهند وجنوب شرق آسيا، مخاوف بشأن الأثر البيئي لهذه المنشآت.
ويشمل ذلك زيادة الضغط على شبكات الكهرباء التي تعتمد غالباً على الوقود الأحفوري، إضافة إلى الضغط على مصادر المياه المحلية المستخدمة في تبريد الخوادم الساخنة داخل المراكز.
وكانت «مايكروسوفت» أعلنت الثلاثاء خططاً لاستثمار أكثر من مليار دولار في البنية التحتية وتشغيل مراكز بيانات السحابة والذكاء الاصطناعي في تايلاند خلال العامين المقبلين.

 

المصدر: آ ف ب
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©