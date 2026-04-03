الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"غرف دبي" تستعرض مع الهند آليات تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

3 ابريل 2026 18:28


دبي (الاتحاد)
بحثت غرف دبي مع الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، تطوير الروابط التجارية والاستثمارية بين دبي والهند، والارتقاء بمجالاتها بما يخدم المصالح المشتركة.

أخبار ذات صلة
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة

وذكرت الغرف في بيان لها اليوم، أنه تم خلال الاجتماع، الذي عقد بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، مناقشة فرص توسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والهند، وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على التكنولوجيا المالية التي تشكل ركيزة أساسية في تطوير منظومات مالية أكثر كفاءة وابتكاراً وابتكار حلول دفع رقمية متقدمة.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز الترابط والتعاون بين شركات القطاع الخاص، ودعم النمو المستدام للعلاقات التجارية البينية، كما تم تسليط الضوء على أهمية التنسيق الوثيق والبناء على الأسس المتينة للعلاقات الاقتصادية الثنائية، لا سيما في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال محمد علي راشد لوتاه، إن دبي ترتبط مع الهند بشراكة اقتصادية ديناميكية ومتنامية تنسجم مع الطموحات المشتركة والنمو المتواصل في العلاقات الثنائية، وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يكتسب تعزيز التعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية بقطاعات الأعمال دوراً محورياً في تعزيز الثقة، واستدامة النشاط التجاري، ودعم توسيع مجالات التعاون.
وتُعد الهند أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لدبي، حيث تتصدر الهند قائمة الشركات الأجنبية العاملة في الإمارة، فيما تساهم غرفة دبي العالمية من خلال مكتبيها في مومباي وبنغالور، في دعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والهند.

آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©