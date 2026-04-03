«فوركس العالمية»: قوة الإيرادات المالية للإمارات تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي

اقتصاد

«فوركس العالمية»: قوة الإيرادات المالية لدولة الإمارات تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي
3 ابريل 2026 20:25

 

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تضع المزايا الهيكلية لدولة الإمارات بما في ذلك دورها كمركز إقليمي وبنيتها التحتية القوية واستقرارها السيادي الدولة في موقع يمكنها من تحقيق تعافٍ سريع، فيما تواصل أسعار النفط المرتفعة دعم الإيرادات المالية لدولة الإمارات، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، حسب تقرير لشركة فوركس العالمية.

وأكد التقرير أن ربط الدرهم بالدولار الأميركي يحوّل قوة الدولار في الوقت الحالي إلى ميزة نسبية، مما يعزز أداء العملة الإماراتية أمام عملات أضعف مثل اليورو والجنيه الإسترليني.

وقال التقرير الصادر بعنوان «توقعات الأسواق في النصف الثاني من عام 2026» أن أسواق العملات، تعكس حالة من عدم الحسم، إذ يتحرك مؤشر الدولار الأميركي واليورو/ الدولار ضمن نطاقات تماسك قد تشكّل نماذج قمة وقاع مزدوجة، ما يؤكد بحث السوق عن اتجاه واضح.
 وأشار إلى أنه بدعم من المستجدات الجيوسياسية ومخاوف التضخم وارتفاع أسعار النفط، يواصل الدولار إظهار قوته، مما يضغط على الأزواج الرئيسة، حيث يتداول الجنيه الإسترليني/الدولار دون مستوى 1.34، فيما يتحرك الدولار/الين قرب مستويات فنية مهمة وسط حذر في المعنويات.
 وتابع التقرير:«أما المعادن الثمينة، التي تُعد عادة ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين، فلم تكن بمنأى عن الضغوط، فقد تراجعت أسعار الذهب والفضة رغم التفاؤل المتأرجح بشأن مع هيمنة إشارات فنية سلبية في ظل ثبات مستويات المقاومة، لافتاً إلى أن الخيط المشترك بين مختلف فئات الأصول واضح، إذ لم تعد الأسواق تتحرك فقط وفق الأساسيات، بل تتأثر بشكل كبير بالتموضع والسيولة.

    رزان هلال

وقالت رزان هلال محللة الأسواق في «فوركس دوت كوم» إن الانضباط يصبح أكثر أهمية من الاتجاه، في سوق يتأرجح بين تفاؤل هش ومخاطر هيكلية، مضيفة أن المزايا الهيكلية للإمارات بما في ذلك دورها كمركز إقليمي وبنيتها التحتية القوية واستقرارها السيادي تضعها في موقع يمكنها من تحقيق تعافٍ سريع.

