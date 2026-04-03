الشركات العقارية تواصل ترسية العقود لإنجاز المشاريع وفق خطط التسليم

سيد الحجار (أبوظبي)

واصلت شركات التطوير العقاري في الإمارات ترسية عقود تنفيذ المشاريع بوتيرة مستقرة، تمهيداً لإنجاز المشاريع العقارية وتسليمها في المواعيد المحددة.

وأكدت شركات عقارية عاملة بالدولة مواصلة عملياتها من دون انقطاع، واستمراها في إنجاز وتنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية والخطط المحددة، ومواصلة إرساء عقود إنشاء جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد.

وأرست مجموعة الدار منذ مطلع عام 2026 عقود تطوير بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليار درهم، خُصص منها 1.8 مليار درهم خلال شهر مارس لخمسة مقاولين يتخذون جميعهم من الإمارات مقراً لأعمالهم.

ومن خلال هذه العقود، ستعيد «الدار» ضخ 1.78 مليار درهم في الاقتصاد المحلي عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة، كما تشهد مشاريع الدار حالياً نشاط 172 مناقصة إضافية، بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار درهم، لم يتم ترسيتها بعد.



تسليم المشاريع

وكشفت مجموعة الدار مؤخراً عن مواصلة وتيرة تنفيذ مشاريعها التطويرية وتسليمها للعملاء مع تقدمها المستمر بخطى ثابتة لتسليم أكثر من 3500 وحدة سكنية خلال عام 2026، وفق الجداول الزمنية والخطط المحددة.

كما أنجزت «الدار» منذ بداية العام أعمال بناء 1075 منزلاً، منها 550 منزلاً خلال شهر مارس، مما يعكس حرصها على تسليم المنازل للعملاء من دون تأخير.

وإلى جانب مواصلة أعمال البناء في مواقع مشاريعها، تحرص الدار على إطلاق مجمّعات سكنية جديدة، تُلبي تطلعات عملائها، وفي إطار إثراء محفظة مشاريعها التطويرية في الإمارات، ستطلق «الدار» المرحلة الأولى من مشروع ياس بارك بليس في منطقة شمال ياس في شهر أبريل.

وتتعزز قدرة «الدار» على مواصلة عملياتها دون انقطاع بفضل التعاون الوثيق مع جهات حكومية رئيسة، مما يُسهم في استقرار السوق العقاري، ويعزّز ثقة المستثمرين والعملاء في القطاع العقاري المحلي.

وتتقدم أعمال البناء وفق الجداول الزمنية المعتمدة في جميع مواقع الإنشاءات البالغ عددها 141 موقعاً في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، مدعومةً بسلاسل توريد عالية المرونة وشراكات راسخة مع مقاولين أكفاء.

وخلال شهر مارس، تم تفعيل ثلاثة مواقع جديدة ودفع مبالغ بقيمة 1.55 مليار درهم للمقاولين مقابل الأعمال الجارية، وإنجاز 30 مليون ساعة عمل، بزيادة قدرها 20% بالمقارنة مع شهر مارس 2025.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: أسهمت الاستجابة السريعة والجهود الاستباقية لقيادتنا الرشيدة، الهادفة إلى حماية الوطن وصون سلامة المجتمع بمختلف أفراده، في تمكيننا من ضمان استمرارية أعمالنا من دون انقطاع، ومواصلة تقديم خدماتنا لعملائنا في بيئة آمنة ومستقرة، وفي ظل هذه الظروف، نواصل الحفاظ على وتيرة التسليم وإرساء عقود إنشاء جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد، مع الاستمرار في الإسهام الفاعل في الاقتصاد الوطني، ونعمل بتنسيق وثيق مع الجهات الحكومية وشركائنا وموردينا للحفاظ على هذا الأداء المتواصل، ومواصلة الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا ومجتمعاتنا.



ترسية عقود

وكشفت شركة التطوير العقاري «أرادَ» مؤخرا عن ترسية عقدين رئيسيين لتشييد دفعة جديدة تضم 2210 منازل في مجتمع الجادة بالشارقة بقيمة 2.04 مليار درهم، لتشمل أعمال الإنشاء الرئيسة في 14 مجمّعاً سكنياً.

وستتولى شركة تشاينا تييسجو للهندسة المدنية التابعة لعملاق البناء الصيني مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة، تشييد أبنية «نِسبة الخمسة» في إيست بوليفارد وأبنية «صفا الخمسة» في ويست بوليفارد.

أما بالنسبة لعقد تشييد مجمّعات «ذا غيت 3-6» والتي تقع على المداخل الجنوبية للمجتمع، فقد تمت ترسيته على الشركة الكويتية محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، وتعمل حالياً على تطوير باقةٍ من مشاريع أرادَ الأخرى في الجادة ومَسار ومساكن نَسمَة.

كما أكملت أرادَ الأعمال الإنشائية في خمسة مجمّعات سكنية جديدة في حي نسيج، القلب الثقافي في مجتمع الجادة المتكامل والبالغة قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم بالشارقة، وتمت المباشرة فوراً بعملية تسليم المنازل للمالكين الجُدد.



ملياري درهم

وأعلنت دبي الجنوب للعقارات مؤخراً عن تعيين شركة «محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده» بعقد قيمته ملياري درهم، لتطوير عدة مراحل من مشروع «حياة من دبي الجنوب»، وهو مجتمع سكني متكامل يمتد على مساحة 10 ملايين قدم مربعة.

ويقع المشروع في موقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، ويضم المشروع نحو 2500 وحدة سكنية متنوعة، كما يوفّر مجموعة واسعة من المرافق المصممة لتعزيز جودة الحياة. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات خلال الربع الثاني من عام 2026، على أن تُسلّم المراحل الأولى بحلول 2028.



مساحات مكتبية

وأعلن مركز دبي المالي العالمي، إنجاز مشروع «DIFC Square» وتسليمه قبل الموعد المحدد، في خطوة تلبّي الطلب المتزايد على المساحات المكتبية داخل المركز، مع تحقيق معدلات تأجير تقارب 100% قبل التسليم. ويضم المشروع، الذي طوّرته شركة «دي آي إف سي للتطوير العقاري» خلال 24 شهراً، نحو 600 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية



جداول التسليم

كما أعلنت «دبي للاستثمار»، عبر ذراعها العقارية «دبي للاستثمار العقاري» الشهر الماضي أن أعمال البناء في مشاريعها العقارية تسير وفق جداول التسليم المعتمدة.

وأوضحت أن أعمال الإنشاء في «دانه بي» في جزيرة المرجان برأس الخيمة، وفق خطة التنفيذ المرحلية المعتمدة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البرج السكني في الربع الثالث من الربع الأول من عام 2027، فيما يُتوقع استكمال الفندق في الربع الثالث من عام 2027، وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً.

وفي دبي، يواصل مشروع «فيوليت تاور» في قرية جميرا الدائرية تقدّمه وفق الخطة المعتمدة، على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال الربع الأخير من عام 2026، وفقاً للجداول الزمنية المُعلنة سابقاً.

ومن المتوقع إنجاز أعمال التسليم في الربع الثاني من عام 2027 لمشروع «أصايل أفينيو»، المشروع السكني ضمن المخطط الرئيسي لمجمع تلال مردف.

ومن المقرر الانتهاء من مشروع «الفيستا» في ميدان خلال الربع الأول من عام 2028، بما يدعم خطة التسليم طويلة الأجل لشركة دبي للاستثمار العقاري.



مؤشرات قوية

أعلنت بلدية دبي عن تحقيق مؤشرات أداء متقدمة في قطاع البناء والتشييد خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2026 وحتى مارس الماضي، في انعكاس مباشر للحراك التنموي المتسارع الذي تشهده الإمارة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تواصل ترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية في التطوير العمراني المستدام.

وسجّلت بلدية دبي إصدار 10776 رخصة بناء خلال الفترة المذكورة بنسبة زيادة 12% عن عام 2025، ما يؤكد حجم الطلب المتزايد على المشاريع التطويرية في الإمارة، والثقة العالية التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي من قبل المستثمرين والمطورين.

وفي إطار حرصها على الارتقاء بمنظومة البناء، تعاملت بلدية دبي مع 10855 طلباً للتدقيق الإنشائي الموقعي، بما يعكس حجم الأعمال الإنشائية الجارية في الإمارة، والتزام البلدية بتطبيق أعلى المعايير الفنية والهندسية في مختلف مراحل التنفيذ.

إلى جانب ذلك، بلغت كميات الخرسانة الموردة إلى مواقع البناء قيد الإنشاء 824381 متراً مكعباً، في مؤشر واضح على حجم النشاط الإنشائي الكبير وتقدم الأعمال في مختلف المشاريع على مستوى الإمارة.

وسجّلت المساحات الإجمالية للمباني المرخصة ما يقارب من 3.9 مليون متر مربع بنسبة زيادة 48% عن عام 2025، ما يعكس التوسع المستمر في الرقعة العمرانية للإمارة، وتنوع المشاريع بين السكنية والتجارية والخدمية.

كما بلغ عدد طلبات إصدار شهادات إنجاز البناء 3154 طلباً، ما يبرز كفاءة الإجراءات المرتبطة باستكمال المشاريع وتسليمها.