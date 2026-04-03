«اصنع في الإمارات 2026» تنطلق مايو المقبل في أبوظبي بأجندة حافلة

رشا طبيلة (أبوظبي)

تنطلق الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز «أدنيك» أبوظبي، لتسلط الضوء على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً للصناعة المستقبلية والابتكار والاستثمار والفرص الجديدة بما يدفع عجلة النمو المرن والمستدام ويسهم في تشكيل مستقبل الصناعة.

وتناقش الدورة المقبلة من «اصنع في الإمارات»، التي تنطلق بمشاركة أكثر من ألف عارض و300 متحدث، عدة محاور وقضايا من خلال جلسات وورش عمل متعددة تركز على مكانة الإمارات وجهةً للاستثمار والصناعة من خلال سياساتها الاستراتيجية وجودة بنيتها التحتية وتبنيها لأحدث التقنيات والتزامها ببناء منظومة صناعية قائمة على الابتكار.

وتناقش الجلسة الوزارية في اليوم الأول أنه في ظل تطور المشهد «الجيوساسي» العالمي وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد تبرز دولة الإمارات مركزاً مستقراً وموثوقاً للاستثمار والتعاون الصناعي، إضافة إلى مناقشة جلسات متعددة وورش عمل خلال أيام الحدث لموضوعات، منها تمكين النمو والتنمية الاقتصادية من خلال الشراكات الاستراتيجية والتحالفات الصناعية، واستعراض قصص نجاح لشركات إماراتية وعالمية في الإمارات، ومناقشة تبني أحدث التقنيات المستقبلية، ومناقشة الصناعة في مجالات مختلفة، منها النقل والطيران والصيدلة، والفضاء والأمن، والتجزئة والتجارة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمصانع الذكية، والتمويل.



تعزيز الابتكار

ويتمثل المحور الرئيسي لليوم الأول في تعزيز الصناعة في عالم يرتكز على الترابط الاستراتيجي، وفي اليوم الثاني بالقيمة الوطنية المضافة التي تعد فرصة لتعزيز القيمة المستدامة على المدى الطويل، أما اليوم الثالث، فيناقش تعزيز التكنولوجيا نحو قادة مستقبل الصناعة في الإمارات، ويناقش اليوم الرابع تمكين الشباب وتعزيز الابتكار وبناء شراكات عالمية لصياغة الجيل القادم من الصناعة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمنصة «اصنع في الإمارات»، فإنه بمناسبة مرور خمس سنوات على انطلاقها، تُعدّ مبادرة «اصنع في الإمارات 2026» المنصة الرائدة في دولة الإمارات لتحقيق التحول الصناعي الوطني، وهي مصممة لتحويل الطموح إلى إنتاج وتحقيق نمو صناعي واسع النطاق، وتماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات الصناعية، تُمثّل مبادرة «اصنع في الإمارات» نقطة التقاء التكنولوجيا المتقدمة والطموح الوطني والتنفيذ الفعال، وتُعزّز هذه المنصة التصنيع المحلي، وتُعزز سلاسل التوريد الصناعية، وتُمكّن الشركات من جميع الأحجام من التصنيع والتوسع والتصدير من دولة الإمارات.



دورة بارزة

وحققت فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، مشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم، وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية ورواد الابتكار، وكانت الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك، وهو ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة، وبالنسبة لعدد الشركات العارضة، شارك في المعرض 720 شركة، بزيادة تجاوزت 15 ضعفاً عن الدورة السابقة، مما يدل على تنوع وازدهار القطاع الصناعي في الدولة.



فرص المشتريات الصناعية

توسعت المساحة المخصصة لمنصة «اصنع في الإمارات 2025» لتصل إلى 68 ألف متر مربع، بزيادة تقارب 5 أضعاف عن الدورة التي سبقتها، مما يعكس النمو الكبير في حجم الحدث، كما شهدت الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية إلى 168 مليار درهم تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني، بهدف توطين تصنيع 4800 منتج، بارتفاع من 143 مليار درهم في دورة العام الماضي.