اقتصاد

المكسيك تنتج 26.8% من الكهرباء عبر مصادر نظيفة

4 ابريل 2026 10:22

بلغت نسبة الكهرباء المولدة من مصادر نظيفة في المكسيك 26.8% خلال شهر فبراير الماضي، مقابل هيمنة واضحة للمصادر الأحفورية بنسبة 73.2%.

وبحسب بيانات المركز الوطني المكسيكي لمراقبة الطاقة، فقد بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء 24.535 تيراواط/ساعة، شكلت الطاقة النظيفة منها 6.587 تيراواط/ساعة فقط، وهو مستوى أدنى من الهدف المحدد سابقًا عند 35% منذ عام 2024، ضمن إطار التزامات البلاد المناخية.

ويعكس هذا الأداء استمرار تعثر المكسيك في بلوغ الأهداف المرحلية للطاقة النظيفة خلال السنوات الأخيرة، رغم تحديد نسب تصاعدية سنوية؛ إذ ظلت النتائج دون التوقعات، بل شهدت بعض السنوات تراجعًا ملحوظًا.

وحذر المركز المكسيكي للقانون البيئي من صعوبة تحقيق هدف بلوغ 45% من الطاقة النظيفة بحلول سنة 2030، في ظل تباطؤ التقدم واعتماد تعريفات موسعة للطاقة النظيفة تشمل مصادر مثيرة للجدل مثل التوليد المشترك باستخدام الغاز الطبيعي.

المصدر: وام
المكسيك
الطاقة
الطاقة النظيفة
