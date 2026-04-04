الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تحسن نسبي في «وول ستريت» بعد موجة خسائر استمرت لخمسة أسابيع

تحسن نسبي في «وول ستريت» بعد موجة خسائر استمرت لخمسة أسابيع
4 ابريل 2026 17:51

 

أحمد عاطف (القاهرة)

أخبار ذات صلة
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة

تباين أداء البورصات العالمية خلال الأسبوع، مع تحسُّن نسبي في وول ستريت بعد موجة خسائر استمرت لخمسة أسابيع، بينما ظلت الأسهم الأوروبية متأثرة بالتقلبات المرتبطة بأسعار الطاقة ومسار التضخم، في وقت بدت فيه الأسواق الآسيوية أكثر تبايناً بين صعود اليابان واستمرار الحذر في الصين وهونغ كونغ. 
وجاءت هذه التحركات وسط متابعة لصيقة لتداعيات التوترات السياسية في الشرق الأوسط، بعد قفزة أسعار النفط إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل، وما يفرضه ذلك من ضغوط على توقعات الفائدة والنمو عالمياً.

وول ستريت 

أغلقت المؤشرات الرئيسية الأميركية عند مستويات مرتفعة نسبياً بنهاية الأسبوع، إذ سجّل مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3% وارتفع «ستاندرد آند بورز 500» على أساس أسبوعي بنسبة 2%، فيما أنهى ناسداك المركّب التعاملات على صعود أسبوعي بنسبة 2.8%.
ويأتي الصعود بعد سلسلة خسائر ممتدة، بدعم من ارتداد تقني، رغم استمرار القلق من أثر الطاقة على التضخم الأميركي، كما دعّمت بيانات سوق العمل الأميركية هذا الاتجاه، بعدما أظهرت استمرار قوة التوظيف وتراجع البطالة، وهو ما عزّز التقديرات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على نهجه الحذر في الأجل القريب.
وحسب خبراء، فإن التحسن قد لا يستمر في ظل بقاء التوترات حاضرة، إذ رفعت قفزة أسعار النفط المخاوف من انتقال صدمة الطاقة إلى التضخم، وأضعفت رهانات خفض الفائدة خلال العام. 

أوروبا 
تباينت المؤشرات الرئيسية في أوروبا، إذ قفز مؤشر فوتسي 100 البريطاني على أساس أسبوعي بنسبة 4.65%، وارتفع «كاك 40» الفرنسي خلال الأسبوع بنسبة 2.4%، ورغم تراجعه في ختام الجلسات حقق مؤشر داكس الألماني مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5%.
واستفادت الأسهم الأوروبية من موجة ارتداد مطلع أبريل بعد خسائر مارس الحادة، قبل أن تعود حالة الحذر مع نهاية الأسبوع بفعل استمرار الضبابية الجيوسياسية وحساسية أوروبا المرتفعة لأسعار الطاقة.
وتبقى المعضلة الأوروبية مرتبطة بالتضخم، إذ أدت زيادة تكاليف الطاقة إلى رفع معدلات الأسعار مجدداً، ما أعاد الحديث عن احتمال تحرك البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة المقبلة، لذلك بدت تحركات الأسهم الأوروبية محكومة بمعادلة دقيقة بين ارتداد فني بعد خسائر سابقة، ومخاوف من أن تؤدي صدمة النفط إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وترسيخ الضغوط التضخمية.

آسيا 

وفي آسيا اتسم الأداء الأسبوعي بالتباين، إذ أغلقت اليابان على ارتفاع، بينما ظلت أسواق الصين وهونغ كونغ أكثر تحفظاً. 
وسجّل مؤشر نيكاي 225 الياباني ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2.05%، بينما بلغ هانغ سنغ في هونغ كونغ 25,116.53 نقطة، مرتفعاً بنحو 1.4%، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1% في ختام التعاملات.
ويعكس هذا التفاوت اختلاف طبيعة الضغوط داخل المنطقة، بين تأثير ضعف العملة وارتفاع النفط على اليابان، وبين استمرار النظر إلى الأسهم الصينية كوجهة أكثر استقراراً نسبياً.

آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©