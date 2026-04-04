الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

تباطؤ اقتصاد فيتنام في الربع الأول من العام الحالي

4 ابريل 2026 17:53

 

أظهر الاقتصاد الفيتنامي تباطؤاً في الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، إذ تأثر النمو سلباً نتيجة اعتماده على واردات النفط من الشرق الأوسط.

وأوضح تقرير من مكتب الإحصاء الوطني في فيتنام، أن الناتج المحلي الإجمالي نما 7.83% في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يقل عن 8.46% مسجلة في الربع الرابع من العام الماضي.
وتستهدف الحكومة الفيتنامية تحقيق نمو 10% على الأقل خلال العام الجاري، لكنها تواجه صعوبات في تحقيقه، إذ تستورد فيتنام أكثر من 8% من النفط من الشرق الأوسط.
وأجبر ارتفاع أسعار الوقود شركات الطيران الفيتنامية على تقليص نشاطها ودفع السلطات إلى تبني إجراءات للحدّ من التكاليف، منها خفض الضرائب على الوقود ودعم الأسعار من خلال صندوق تسيطر عليه الحكومة، وتشجيع العمل عن بعد لتقليل الاستهلاك، وارتفع النمو على أساس سنوي، مقارنة مع 7.05% في الربع الأول من 2025.
وبيّن مكتب الإحصاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.65% على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع تكاليف النقل 10.81%، وتشير البيانات إلى ارتفاع أسعار الوقود في فيتنام، مع زيادة أسعار البنزين 21% وأسعار الديزل 84%.

المصدر: وام
