صادرات كوريا من المواد الغذائية ترتفع بنسبة 4%

4 ابريل 2026 17:55


 ارتفعت صادرات الجمهورية الكورية من المنتجات الزراعية والغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 4% على أساس سنوي.

أخبار ذات صلة
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة

وذكرت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية بكوريا، في بيانات حديثة، أن ارتفاع الصادرات جاء بفضل الطلب القوي على الشعيرية سريعة التحضير «راميون» والفواكه، مشيرة إلى أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية والغذائية بلغت خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين 2.56 مليار دولار، بالمقارنة مع 2.45 مليار دولار سُجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.
ونوهت إلى ارتفاع الصادرات إلى الشرق الأوسط خلال الفترة المذكورة، بنسبة 32.3% إلى 106.9 مليون دولار، وإلى الصين وأميركا الشمالية بنسبتي 14.5% و6.3% إلى 568.9 مليون دولار و508.9 مليون دولار توالياً، إلى جانب ارتفاعها باتجاه رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي بنسبتي 2.2% و4.9% إلى 481.9 مليون دولار و233.4 مليون دولار على التوالي.
وأكدت الوزارة أنها ستعزز دعمها للشركات المصدرة إلى الشرق الأوسط لمساعدتها على تقليل أعباء التكاليف وإيجاد أسواق بديلة.

 

المصدر: وام
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
