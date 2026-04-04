كفاءات إمارتية تقود دفّة التطور بمنظمات السياحة والطيران العالمية

رشا طبيلة (أبوظبي)



رسخت دولة الإمارات حضورها الدولي الفاعل في قطاعي السياحة والطيران مع تولي كفاءات إماراتية لمناصب قيادية في المنظمات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الطيران الدولي «الإيكاو».

وباتت الإمارات بذلك جزءاً رئيساً من الجهود المبذولة على صعيد دولي لتطوير قطاعي الطيران والسياحة، من خلال البصمة الإماراتية الحاضرة بقوة في مختلف الملفات الدولية المتعلقة بالقطاعين.

ومن أبرز إنجازات عام 2025، اختيار منظمة الأمم المتحدة للسياحة بأغلبية أكثر من 160 دولة شيخة ناصر النويس أميناً عاماً للمنظمة للفترة من عام 2026 إلى عام 2029، وذلك بعد انتخابها في مايو من العام الماضي من قِبل مجلس المنظمة التنفيذي لتولي المنصب، بعدما استكملت بنجاح غير مسبوق جميع خطوات الترشح والانتخاب والفوز وفقاً لبروتوكول المنظمة، وبهذا الاختيار تصبح شيخة النويس أولى امرأة في العالم وأول شخصية إماراتية تقود المنظمة منذ تأسيسها قبل 50 عاماً، في خطوة تعكس الثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية ودورها في قيادة مستقبل السياحة العالمية، فيما يُعد تتويجاً لمسيرة دولة الإمارات في دعم وتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القيادة الدولية.



مكانة راسخة

ومنذ انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» في عام 2007، رسّخت الدولة مكانتها دولة قيادية في منظومة الطيران المدني العالمي، من خلال مشاركات مؤسسية فاعلة ومساهمات نوعية في صياغة السياسات الدولية، وقيادة المبادرات التنظيمية، البيئية، والأمنية، واليوم تشغل الكفاءات الإماراتية مناصب محورية في هيكل الإيكاو، من بينها نائب رئيس مجلس منظمة الإيكاو، وهو المهندس سعيد محمد السويدي، ويُعد منصباً رفيعاً يتيح للإمارات الإشراف على سير أعمال المجلس، وتوجيه الأولويات المؤسسية، والمشاركة في صياغة القرارات المتعلقة بالأمن والسلامة والمناخ والتحول الرقمي، ويؤكد انتخاب ممثّل الدولة المكانة الريادية التي تتمتع بها دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي، ويجسّد الثقة الكبيرة التي تحظى بها من قِبل الدول الأعضاء في مجلس المنظمة، والتقدير لدورها البارز في دعم جهود الإيكاو الرامية إلى تعزيز سلامة وأمن واستدامة قطاع الطيران العالمي.

ومن الكفاءات الإماراتية أيضاً، حمد سالم المهيري، المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، الذي انتُخِب رئيساً للجنة خبراء أمن الطيران المدني التابعة للمنظمة، خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد بمقر الإيكاو في مونتريال، كندا، بتاريخ 7 أبريل 2025، وهي أعلى لجنة فنية متخصصة في حماية الطيران المدني من التهديدات الأمنية، تشمل سياسات أمن المطارات، المسافرين، والشحن الجوي، وتقود الإمارات هذه اللجنة في مرحلة تشهد تحديات أمنية معقّدة على المستويين السيبراني والتقني.



الشؤون البيئية

ومؤخراً انتُخبت المهندسة مريم البلوشي، التي تشغل منصب مدير أول مكتب الشؤون البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني، رئيساً للجنة حماية البيئة في الطيران في «الإيكاو»، وهي الجهة الفنية المختصة بتطوير معايير الإيكاو البيئية المتعلقة بالانبعاثات، الضوضاء، والوقود المستدام للطيران (Fuel)، حيث إن رئاسة الإمارات لهذه اللجنة تمنحها التأثير المباشر في صياغة الأطر التنظيمية لخفض الانبعاثات وتحقيق هدف الطيران منخفض الكربون بحلول عام 2050، وتُعد المهندسة مريم البلوشي أول مختصٍّ من منطقة الشرق الأوسط يتولى هذا المنصب، والذي يضم في مهامه الكثير من المتطلبات الدولية لرسم مستقبل قطاع الطيران، والتقليل من التبعات البيئية، والمحافظة على الجوانب الاقتصادية ونمو هذا القطاع الحيوي.



ثقة دولية

خلال العام 2025 تم انتخاب محمد سالم، نائب الممثل الدائم للدولة لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، نائباً لرئيس لجنة المناخ والبيئة التابعة للمجلس والتي تتكون من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس إلى جانب منصبه رئيساً للجنة البعد الاجتماعي للاستدامة في (الإيكاو).

ويعد اختيار ممثل الدولة لهذا المنصب، تأكيداً على المكانة الرائدة التي تتمتع بها دولة الإمارات إقليمياً ودولياً وجهودها المشهود لها في مجالات الاستدامة البيئية وسياسات المناخ في قطاع الطيران المدني الدولي.

ومن ناحية أخرى، وفي العام نفسه أعادت اللجنة المشتركة لآلية التعاون الإقليمي في تحقيقات الحوادث والوقائع الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انتخاب الكابتن عائشة الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، رئيسة للجنة، وذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد على هامش منتدى «إنشاء منصة لتوصيات سلامة التحقيق في الحوادث الجوية» المصاحب لاجتماع مجموعة التحقيقات الدولية الرابع في الرياض بالسعودية في نوفمبر الماضي.

وتم إعادة انتخاب أحمد إبراهيم الجلاف، المدير العام المساعد لشؤون الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، لرئاسة المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية في الشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، وذلك للدورة الثانية على التوالي. وجاءت إعادة انتخاب ممثل دولة الإمارات رئيساً للمجموعة في ختام أعمال الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية في الشرق الأوسط، والذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة، وفي شركات صناعة الطيران العالمية، أعلنت بوينج مؤخراً عن تعيين فهد المهيري نائباً لرئيس الشركة لشؤون منطقة خليج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك اعتباراً من مطلع يناير 2026. ويأتي تعيين المهيري، الذي يمتلك إرثاً غنيّاً من الخبرة التنفيذية، إذ شغل سابقاً منصب المدير العام لشركة «رايثيون الإمارات»، ليضيف إلى بوينج رؤية معمّقة ودراية استراتيجية بمتطلبات المنطقة.



أبرز الكوادر الإماراتية في منظمات السياحة والطيران العالمية: