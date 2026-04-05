2709 شركات جديدة تنضم إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال مارس

دبي (الاتحاد)

سجلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، انضمام 2709 شركات جديدة إلى عضويتها خلال شهر مارس من العام الجاري، في مؤشر على مكانة دبي الاستثمارية المتزايدة، وسمعتها العالمية كوجهة رائدة للأعمال والتجارة والاستثمار.

ومن حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال شهر مارس، استحوذ قطاع العقارات وقطاع التأجير وخدمات الأعمال على 41.2 % من أنشطة الأعضاء الجدد، تلا ذلك قطاع التجارة والخدمات بحصة بلغت 29.5%.

وجاء قطاع البناء في المرتبة الثالثة بنسبة 15% فيما جاء قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية في المرتبة الرابعة بنسبة 9.3%.

ويعتبر هذا الزخم الاستثماري الذي حافظت عليه دبي، حصيلة جهود راكمتها الإمارة على مر العقود الماضية، باعتبارها الوجهة الأبرز للاستثمار والأعمال؛ إذ نجحت برغم التحديات الإقليمية والعالمية في استقطاب المزيد من الشركات التي اختارت دبي مقراً جديداً لاستثماراتها.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن نموذج دبي الاقتصادي يرتكز على أسس متكاملة تجمع بين المرونة العالية والجاهزية الاستباقية، إلى جانب الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والروابط الوثيقة مع الأسواق الدولية، ما يعزز قدرة الإمارة على التكيف مع المتغيرات العالمية، والاستمرار في طرح فرص متجددة ونوعية لقطاعات الأعمال كافة.

وأضاف أن انضمام المزيد من الشركات إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال شهر مارس، يمثل مؤشراً واضحاً على أن زخم دبي الاستثماري لا يهدأ، كما يجسد الثقة الراسخة التي تحظى بها الإمارة في أوساط مجتمع الأعمال العالمي، وذلك بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية، وبنيتها التحتية المتطورة، ومنظومتها التنظيمية المتقدمة، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي تواكب نبض الأسواق وتلبي متطلبات النمو في كافة المراحل.

وأكد التزام الغرفة بتسخير الجهود كافة؛ لدعم حركة تأسيس ونمو الأعمال في الإمارة، وتعزيز كفاءة الشركات العاملة فيها لمواكبة المتغيرات المتسارعة وتلبية متطلبات استدامة النمو وتطوير تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في ترسيخ ريادة دبي كعاصمة عالمية للتجارة والاستثمار.

وفي إطار الحرص على تطوير جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، يستفيد مجتمع الأعمال من المنصة الرقمية المتقدمة التي طورتها غرف دبي حديثاً تحت اسم "بوابة خدمات غرف دبي" (DC Connect) التي تعتبر إضافة حيوية تسهم في تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدماتها من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات.

وتقدّم المنصّة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمة العضوية في غرفة تجارة دبي، وخدمة المعلومات، وخدمات دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وخدمة الوساطة، وخدمة التصديق، وخدمة شهادة المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.