350 ألف زائر لـ«إكسبو الشارقة» خلال الربع الأول

الشارقة (الاتحاد)

يواصل مركز إكسبو الشارقة جهوده لاستدامة نمو قطاع المعارض وسياحة الأعمال في إمارة الشارقة، إذ شهد المركز خلال الربع الأول من العام الحالي تحقيق أرقام قياسية مستقطباً أكثر من 350 ألف زائر توافدوا إلى 12 معرضاً وفعالية رئيسية دولية ومحلية، شارك فيها 1500 عارض محلي ودولي، مثلوا شركات وعلامات تجارية من 40 دولة حول العالم، ضمن الأجندة السنوية للمركز التي تضم 95 معرضاً.

واستهل المركز معارض الربع الأول بالحدث الأضخم إقليمياً في الصناعات المعدنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معرض «ستيل فاب 2026»، الذي شهد مشاركة 350 عارضاً مثلوا نحو 600 علامة تجارية محلية وعالمية على مساحة بلغت 25 ألف متر مربع، وشكل الحدث محطة فارقة وسبقاً تقنياً هو الأول من نوعه بتسجيله إنجازاً جديداً تمثل في اعتماد تقنية المعارض الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبالتزامن مع الحدث، أطلق المركز أول «توأم رقمي» للمعارض في الشرق الأوسط عبر منصة «إيثر إكس- AetherEx"، والتي تتيح للعارضين الحفاظ على حضورهم وتواصلهم مع جمهور عالمي لفترة طويلة بعد اختتام الحدث المباشر، من خلال بناء وإدارة أجنحتهم الرقمية بشكل تفاعلي ومستدام، وتخلل الحدث عروض حية لتقنيات صناعية متطورة شملت أنظمة ليزر منخفضة التكلفة، وماكينات التحكم الرقمي، إلى جانب روبوتات متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام تصنيع الصلب المعقدة.



شراكات دولية

وعلى صعيد التعاون الدولي وتوسيع الآفاق التجارية، شهد «إكسبو الشارقة» حراكاً اقتصادياً مكثفاً تجسد في بحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع عدد من الشركات والجهات المعنية بتنظيم المعارض الدولية، بينها شركة «ميسي إيسن» الألمانية، الجهة المنظمة لمعرض «إيسن لقص ولحام المعادن»، وجاء التعاون خلال زيارة وفد الشركة الألمانية لمعرض «ستيل فاب»، بهدف تطوير حلول ذكية في المعارض الصناعية ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، لا سيما أن إمارة الشارقة تحتضن نحو 35% من المنشآت الصناعية في دولة الإمارات، إلى جانب اجتماعات عقدها المركز مع نظراء لبحث تبادل أفضل الممارسات في قطاع المؤتمرات والمعارض، بهدف استقطاب المزيد من الفعاليات الدولية الكبرى إلى الشارقة وبما يدعم تنافسية الإمارة على الخارطة العالمية.



رؤية استراتيجية

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن قطاع المعارض في الإمارة يندرج ضمن القطاعات الرئيسية التي تتوج مسيرة تنموية متكاملة أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن انتقال مفهوم صناعة المعارض للجمع بين القطاعات الصناعية والتجارية والتعليمية والثقافية يفتح آفاقاً جديدة للشراكات ويوفر بيئة حاضنة للنمو المستدام، موضحاً أن ما تحققه الشارقة من زخم في هذا القطاع وغيره يعد ثمرة رؤية بعيدة المدى حوّلت الإمارة إلى جسر حقيقي يربط بين الأسواق والخبرات والثقافات.

وأضاف العويس أن غرفة الشارقة تلتزم بمواصلة دعم مركز إكسبو الشارقة في تطوير منظومة معارض قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتلبية متطلبات القطاعات الناشئة، مؤكداً أن الاستثمار في البنية التحتية للمعارض والتقنيات الذكية المصاحبة لها ضرورة استراتيجية لترسيخ تنافسية الإمارة واستقطاب شراكات نوعية تسهم في تمكين الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته الإنتاجية والمعرفية.



مرونة تشغيلية

من جانبه، أشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن النتائج التي حققها المركز خلال الربع الأول تعكس النموذج التشغيلي المرن للمركز الذي يدمج التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية في صلب العمل اليومي للمعارض، ويضع المركز في طليعة المراكز التي تعيد تعريف تجربة العارض والزائر على المستوى الإقليمي، مؤكداً أن إكسبو الشارقة أثبت قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية المتسارعة من خلال تنويع أجندته لتشمل قطاعات حيوية تمتد من الصناعات المعدنية الثقيلة إلى العقارات والمجوهرات والزراعة المستدامة والتجزئة الموسمية، وهو تنوع يعكس طبيعة اقتصاد الشارقة ويخدم مختلف شرائح مجتمع الأعمال والمستهلكين على حد سواء.

وأوضح المدفع أن إكسبو الشارقة يحرص على أن يكون رافداً حقيقياً لخدمة المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية عبر تقديم فعاليات تجمع بين البعد التجاري والقيمة المجتمعية، سواء من خلال المعارض الصناعية الكبرى التي تربط المصنّعين المحليين بسلاسل الإمداد الدولية وتفتح أمامهم قنوات تصدير جديدة، أو من خلال المعارض الموسمية والمجتمعية التي تدعم الأسر المنتجة ورواد الأعمال الشباب وتوفر للعائلات تجارب تسوق وترفيه متكاملة، مشيراً إلى أن توسع نشاط المركز إلى فرعي الذيد وخورفكان يجسد التزامه بإيصال أثره التنموي إلى مختلف مناطق الإمارة بما يدعم التوجهات الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.