«دو» تتعاون مع «إريكسون» لتعزيز خدمات الوصول اللاسلكي الثابت في الإمارات

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «دو» بالتعاون مع شركة «إريكسون» العالمية عن نجاح تنفيذ تجربة تقنية «Proof of Concept» لنشر تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المستقلة «5G Standalone» باستخدام تقنية الموجات المليمترية «mmWave» ذات النطاق المُوسّع، وذلك في عدد من المناطق السكنية عبر دولة الإمارات.

واعتمدت التجربة على أحدث حلول «إريكسون»، اللاسلكية بتقنية الموجات المليمترية «AIR 5343»، إلى جانب مجموعة من الخصائص البرمجية المُتقدمة، لتحقيق سرعات تصل إلى مستوى الجيجابت عبر جميع نطاقات التغطية، وتعزيز السعة للتطبيقات ذات الطلب العالي، وتحسين التغطية داخل الأحياء السكنية، إلى جانب تسريع وتيرة نشر خدمات الوصول اللاسلكي الثابت «FWA».

ومن شأن ذلك تمكين عدد أكبر من الأسر من الاستفادة من خدمات الوصول اللاسلكي الثابت «FWA»، عالية الأداء التي توفرها «دو» في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي في «دو»: إن شركة «دو» تواصل جهودها لتقديم أحدث حلول الاتصال وأكثرها ابتكاراً لعملائها، ومن خلال الاعتماد على تقنية «mmWave»، ذات النطاق الموسّع بالتعاون مع «إريكسون»، نعمل على تطوير خدمات الوصول اللاسلكي الثابت وتعزيز مكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال تقنيات الجيل الخامس، وتتيح لنا هذه التجربة استكشاف سبل الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحسين جودة الخدمات، وابتكار عروض جديدة للعملاء، بالإضافة إلى تعزيز دورنا في تطوير البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات.

ويمثل هذا المشروع أول تطبيق لتقنية الموجات المليمترية «mmWave» ذات النطاق المُوسّع في دولة الإمارات، ما يُعد خطوة مهمة في مسيرة تطور شبكات الجيل الخامس في الدولة. كما يعكس نجاح هذه التجربة قوة الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين «دو» وشركة «إريكسون»، التي تُعد شريكاً تقنياً رئيسياً في تطوير شبكة الوصول الراديوي «RAN» الخاصة بـ «دو».

من جانبها، قالت بترا شيرن، رئيس «إريكسون» في منطقة الخليج: إن «هذا المشروع التجريبي مع «دو» بمثابة خطوة متقدمة ومحورية في نشر شبكات الجيل الخامس المستقلة في دولة الإمارات، ومن خلال هذا التعاون، نستعرض كيف يمكن لتقنية الموجات المليمترية «mmWave» ذات النطاق الموسّع أن تُحدث تحولاً في خدمات الوصول اللاسلكي الثابت، إلى جانب تسليط الضوء على مزايا الاستخدام الأمثل للطيف الترددي لكل من المُشغلين والمستخدمين النهائيين، كما يأتي ذلك أيضاً في إطار التزامنا المستمر بتطوير تطبيقات عملية تستجيب لمتطلبات السوق.