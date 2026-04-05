تركيا تعلن زيادة أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25%



أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن زيادة بنسبة 25% على أسعار الكهرباء والغاز ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وقالت الهيئة، في بيان، إن «ارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء أدى إلى رفع أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 25%، كما تمّت زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25% في المتوسط للمستهلكين المنزليين».

وبموجب هذه الزيادة، سترتفع فاتورة المشترك المنزلي الذي يستهلك 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (6.29 يورو).

وأوضحت الهيئة أن زيادات تتراوح بين 5.8% و24.8% ستُطبّق أيضاً على المستهلكين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، اعتباراً من السبت.