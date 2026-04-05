جزيرة الحديريات نموذج للتحول العمراني الحديث المتكامل في أبوظبي





تتبوأ جزيرة الحديريات موقعاً بارزاً في قلب العاصمة أبوظبي كنموذج حي للتطور العمراني الحديث، إذ تحولت خلال سنوات قليلة من جزيرة شبه معزولة إلى وجهة متكاملة تجمع بين السكن الفاخر، والرياضة، والترفيه الشاطئي.

وتجسد الجزيرة رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتنويع المنتج السياحي، لتصبح نقطة جذب رئيسية للمستثمرين والسياح على حد سواء، بينما تعكس نهج إمارة أبوظبي في الجمع بين الحداثة والحفاظ على التنوع الطبيعي والاستدامة البيئية.

وتتولى شركة «مدن» العقارية تطوير الجزيرة، حيث عملت على إعادة صياغة المشهد العمراني للمنطقة وفق مخطط حضري متكامل يقوم على استثمار موقعها البحري الاستراتيجي وربطها المباشر بمدينة أبوظبي عبر شبكة طرق حديثة تسهّل الوصول إليها، مع الحفاظ على خصوصية المكان وتفرده الطبيعي.

ويظهر في التخطيط العام للجزيرة اهتمام واضح بتعزيز نمط الحياة النشط والمستدام، من خلال التركيز على المساحات المفتوحة والواجهات البحرية الممتدة، إلى جانب مسارات المشي والدراجات الهوائية التي تمتد على طول الساحل، ما يوفر بيئة متكاملة للأنشطة الرياضية والترفيهية في الهواء الطلق.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تمثل الحديريات رافداً مهماً لدعم قطاعات السياحة والضيافة والرياضة في الإمارة، حيث تسهم الفعاليات الموسمية والبطولات الرياضية والأنشطة المجتمعية التي تستضيفها في تنشيط الحركة التجارية وخلق فرص استثمارية جديدة، ما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة تجمع بين الترفيه الراقي والعيش المستدام ضمن استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد غير النفطي.

وفي جانب التطوير السكني، أطلقت شركة مدن القابضة «مدن» مشروع «إيست هيل» ضمن حي «نوايف» السكني في جزيرة الحديريات، في خطوة تعزز مشهد التطوير العقاري، حيث استُلهم تصميم المشروع من مجتمع نيوبورت هيلز الساحلي في كاليفورنيا.

ويقع الحي الحصري فوق تلة اصطناعية بارتفاع 60 متراً، ما يمنح سكانه إطلالات بانورامية على أفق أبوظبي والخليج العربي.

وأطلقت «مدن» في مايو 2025 أول مجموعة من منازل «التاونهاوس» في جزيرة الحديريات ضمن قرية «نوايف»، المجتمع السكني المسوّر الذي يشكّل جزءاً من مشروع «نوايف»، حيث صُممت هذه المنازل لتعكس الطابع المعماري لمنطقة «توسكانا» الإيطالية، وقد شهد المشروع إقبالاً كبيراً أسفر عن بيع جميع الوحدات البالغ عددها 378 وحدة، محققاً مبيعات تقارب ملياري درهم إماراتي.

وفي يوليو 2025 أطلقت «مدن» مشروع «وديم» كأول طرح لقطع الأراضي السكنية في جزيرة الحديريات، وقد بيع بالكامل محققاً مبيعات بلغت 5.5 مليار درهم إماراتي، وهو يضم أكثر من 1700 قطعة أرض ومركزاً مجتمعياً يشتمل على منافذ للبيع بالتجزئة ومدرسة خاصة ومسجداً وحديقة مركزية، ضمن بيئة تدعم أنماط الحياة الصحية عبر مسارات للمشي والدراجات وسط المساحات الخضراء.

وكشفت «مدن» في ديسمبر 2025 عن مشروع «بشاير»، أول مجتمع سكني على الواجهة البحرية في جزيرة الحديريات، وقد بيع المشروع بالكامل محققاً مبيعات بقيمة 3 مليارات درهم إماراتي.

كما شهد ديسمبر ترسية «مدن» عقد الإنشاءات الرئيسي لمشروعين سكنيين ضمن الجزيرة هما «نوايف شرق» و«نوايف غرب»، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات درهم إماراتي، ليعد أكبر عقد تتم ترسيته للمشاريع السكنية في أبوظبي.