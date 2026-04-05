إطلاق 16 مشروعاً عقارياً جديداً بأبوظبي خلال الربع الأول

سيد الحجار (أبوظبي)



واصلت شركات التطوير العقاري في أبوظبي إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، في مؤشر على استقرار السوق العقاري، واستمرار النمو بالقطاع.

وأظهرت منصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، زيادة وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة، حيث تم تسجيل 16 مشروعاً جديداً منذ بداية العام الحالي حتى الآن، والتي توفر نحو 2000 وحدة سكنية، تتنوع بين الشقق والفلل، فضلاً عن الأراضي والمحال التجارية، وذلك مقارنة بـ 10 مشاريع عقارية تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الماضي.

وقال مسؤولون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد»، إن مواصلة إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة في أبوظبي بوتيرة متسارعة يعكس قوة ومرونة القطاع العقاري، في ظل الطلب القوي على شراء العقارات بالعاصمة من مختلف فئات المستثمرين.



مشاريع جديدة

تضم قائمة المشاريع الجديدة التي تم تسجيلها بمنصة «داري» العام الحالي، 3 مشاريع بشاطئ الراحة، توفر 385 شقة سكنية وست وحدات تجارية، وتشمل: «هيلتون ريزيدنسيز أبوظبي الراحة» لشركة الإمارات المحدودة للاستثمار والتطوير، ويوفر 176 وحدة، و«لؤلؤة مارينا» لشركة آي سي تي للتطوير العقاري، ويضم 159 وحدة سكنية و6 وحدات تجارية، و«بايا» لشركة ريبورتاج إمبريال العقارية، ويضم 50 وحدة.

كما تم تسجيل 3 مشاريع بمنطقة غنتوت، لشركة أو ار ايه كيو ديفيلوبمينت ليميتد - أبوظبي، تشمل «بين - فيوز 1» ويوفر 26 قطعة أرض، و«بين - لاجون 2»، ويضيف 150 فيلا، و«بين - فيوز 3»، ويوفر 160 فيلا.

وفي مدينة مصدر، تم تسجيل مشروع «باب القصر جاردن ريزيدنس 66» لشركة أجيال برتفيل للتطوير العقاري، ويوفر 280 وحدة سكنية و5 وحدات تجارية، ومشروع «سيلا» لشركة ركويست العقارية، ويضم 101 وحدة.

وفي جزيرة الحديريات، تم تسجيل مشروع «بشاير ريسيدنسز 3& 4» لشركة حديريات للتطوير، ويضم 330 وحدة سكنية، و«ظهر البطين» لمدن العقارية، ويوفر 151 قطعة أرض. كما تم تسجيل مشروعين بالشامخة، هما «ريمان ريزيدنسز» لشركة نورد للتطوير العقاري، ويوفر 52 وحدة سكنية و4 وحدات تجارية، و«الريمان جيت» لشركة ثيرد كوارتر للتطوير العقاري، ويضم 45 وحدة سكنية و2 وحدة تجارية.

وشهدت المنصة كذلك تسجيل مشروع «بريستول جزيرة رمحان» لشركة رمحان للتطوير، ويوفر 125 وحدة بجزيرة رمحان، و«نوفا ياس» لشركة نورد للتطوير العقاري، ويضم 96 وحدة بجزيرة ياس، و«سينسي» لشركة نوفا ميدل إيست للاستثمار العقاري، ويوفر 89 وحدة بجزيرة السعديات، و«قصر الإمارات مانشنز» لشركة ليد للتطوير العقاري، ويوفر قطع أراضٍ بمنطقة الرأس الأخضر.



مرحلة أولى

أكدت مجموعة «الدار» مؤخراً حرصها على إطلاق مجمّعات سكنية جديدة تُلبي تطلعات عملائها، في إطار إثراء محفظة مشاريعها التطويرية في الإمارات، بجانب مواصلة أعمال البناء في مواقع مشاريعها، موضحة أنها ستطلق المرحلة الأولى من مشروع ياس بارك بليس في منطقة شمال ياس في شهر أبريل الحالي، ويُطل هذا المجمّع السكني على حديقة منتزه ياس الترفيهي، ليُضيف بُعداً جديداً إلى مكانة جزيرة ياس وجهة سكنية وترفيهية رائدة.

وتواصل «الدار» وتيرة تنفيذ مشاريعها التطويرية وتسليمها للعملاء، مع تقدُّمها المستمر بخطى ثابتة لتسليم أكثر من 3500 وحدة سكنية خلال عام 2026 وفق الجداول الزمنية والخطط المحددة. كما أنجزت الدار منذ بداية العام أعمال بناء 1075 منزلاً، منها 550 منزلاً خلال شهر مارس، مما يعكس حرصها على تسليم المنازل للعملاء دون تأخير.

وأرست «الدار» منذ مطلع عام 2026 عقود تطوير بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليار درهم، خُصص منها 1.8 مليار درهم خلال شهر مارس لخمسة مقاولين يتخذون جميعهم من الإمارات مقراً لأعمالهم.



ثقة المستثمرين

أطلقت شركة «مدن» منتصف مارس الماضي، مشروعها السكني الجديد «تارا بارك» في قلب جزيرة الريم بأبوظبي، مؤكدة أن المشروع يأتي استجابة لمتطلبات السوق المتنامية، في ظل استمرار ثقة المستثمرين وقوة الطلب على الوحدات السكنية ذات المواقع المتميزة في أبوظبي، لاسيما على المشاريع التي تركّز على جودة الحياة والقيمة الاستثمارية العالية على المدى الطويل. ويقدم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بتصاميم تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، بما يلبّي احتياجات الأفراد والعائلات والمستثمرين. وأعلنت شركة «مدن» مؤخراً عن مبادرة تهدف إلى تغطية رسوم التسجيل لجميع الوحدات السكنية التي تم شراؤها خلال شهر مارس 2026.



طلب قوي

أكد ناصر مال الله الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة الخليج للعقارات، أن مواصلة إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة في أبوظبي بوتيرة متسارعة يعكس قوة ومرونة القطاع العقاري، في ظل الطلب القوي على شراء العقارات بالعاصمة من مختلف فئات المستثمرين، لافتاً إلى أن المشاريع الجديدة توفّر وحدات متنوعة من الفلل والشقق والمساحات التجارية، ما يعزّز من تنوع المعروض العقاري بالعاصمة، وأشار إلى أن استمرار إطلاق المشاريع الجديدة يعكس مواصلة النمو بالقطاع العقاري في أبوظبي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين وقوة الطلب بالسوق، لاسيما مع إعلان العديد من الشركات استمرار الأعمال الإنشائية بوتيرة منتظمة وتقدم أعمال البناء بالمشاريع، تمهيداً لتسليم المشاريع في المواعيد المحددة.

وأكدت «الدار» مؤخراً تقدم أعمال البناء وفق الجداول الزمنية المعتمدة في جميع مواقع الإنشاءات البالغ عددها 141 موقعاً في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، مدعومةً بسلاسل توريد عالية المرونة وشراكات راسخة مع مقاولين أكفاء، موضحة أنه خلال شهر مارس، تم تفعيل ثلاثة مواقع جديدة ودفع مبالغ بقيمة 1.55 مليار درهم للمقاولين مقابل الأعمال الجارية وإنجاز 30 مليون ساعة عمل، بزيادة قدرها 20% بالمقارنة مع شهر مارس 2025.



المستخدم النهائي

قال توصيف خان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «دوغاستا» العقارية، إن سوق العقارات في الإمارات يواصل مسيرته القوية، مدعوماً بمنظومة من محركات الطلب، وبيئة سوقية أكثر نضجاً وانضباطاً تنظيمياً، وذلك في ظل التوسع السكاني والتنويع الاقتصادي والثقة الاستثمارية المستدامة في الإمارات.

وأضاف أن السوق العقاري بأبوظبي يتسم بثبات لافت، وسط مستويات طلب قوية ومستمرة من المستخدمين النهائيين، إلى جانب استثمارات حكومية متواصلة في البنية التحتية، ونمو مطرد في قطاعات غير نفطية محورية، كالخدمات المالية والسياحة والتكنولوجيا.

وأكد أن استمرار إطلاق المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات في أبوظبي وسائر أنحاء الإمارات يعكس قدراً من الثقة في الطلب على المدى المتوسط والبعيد، لاسيما أن هذه المشاريع المرتقبة تجد طريقها إلى سوق باتت أكثر انتقائية وأشد ارتباطاً بالمستخدم النهائي، موضحاً أن المشترين اليوم أكثر تدقيقاً في الجداول الزمنية للتسليم وجودة البناء والبنية التحتية للمجتمعات وملاءمتها للعيش على المدى البعيد، مما يُسهم في ضمان استيعاب المعروض بطريقة منظمة ومستدامة.