الذهب يهبط مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متأثرة بصعود الدولار، إذ تضاءلت الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة ​في ظل ارتفاع أسعار النفط.

وانخفض الذهب ⁠في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4631.69 دولار للأوقية (الأونصة) ​بحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش، في حين نزلت ​عقود ‌الذهب الأميركية الآجلة تسليم ⁠أبريل 0.5 بالمئة إلى 4657.50 دولار في تعاملات سيطر عليها ضعف السيولة مع إغلاق كثير من الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب عطلة.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 71.98 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى ​1970.38 دولار، بينما استقر البلاديوم عند ​1503.52 دولار.











