إعادة انتخاب وليد العوضي رئيساً للّجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

إعادة انتخاب وليد العوضي رئيساً للّجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
6 ابريل 2026 13:34

تم إعادة انتخاب وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال في دولة الإمارات، رئيساً للجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO" للفترة 2026 - 2028.

وتضم اللجنة، التي يترأسها العوضي حالياً، 41 جهة تنظيمية "29 عضواً مصوّتاً و12 عضواً منتسباً غير مصوّت" من أفريقيا والشرق الأوسط، وتشكل منصة محورية لتعزيز التعاون والتنسيق في المجال التنظيمي على المستوى الإقليمي.

ويعكس تجديد انتخاب وليد سعيد العوضي بالإجماع ودون منافسة مستوى الثقة التي تحظى بها دولة الإمارات وقيادتها التنظيمية، كما يؤكد التقدير الدولي لجهودها في بناء وتطوير أسواق مالية متقدمة تستشرف المستقبل وتتسم بالشفافية والمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات.

وخلال فترة رئاسته، عملت اللجنة على تعزيز أطر الإشراف والإنفاذ، وتوسيع نطاق التعاون التنظيمي عبر الحدود.

وتأتي هذه الخطوة في مرحلة تتزايد فيها التحديات على المستويين الإقليمي والدولي، ما يؤكد ثقة الجهات التنظيمية الدولية بقدرة دولة الإمارات على تعزيز الاستمرارية وريادتها في دعم استقرار الأسواق المالية، كما ترسخ دور الدولة شريكا رئيسيا في تعزيز التعاون التنظيمي وتطوير أسواق رأس المال، والمساهمة الفاعلة في صياغة التوجهات المستقبلية لمشهد التنظيم المالي العالمي.

ويُؤكد تجديد انتخاب وليد سعيد العوضي دوره الفاعل ضمن المنظمة ولجنتها الإقليمية، إلى جانب قيادته لجهود ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا عالميا رائدا.

وبصفته رئيساً للجنة، سيواصل تمثيلها في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بما يضمن نقل وجهات نظر دول أفريقيا والشرق الأوسط والمساهمة في صياغة المعايير والسياسات التنظيمية على المستوى الدولي.

وتُعد المنظمة، التي تأسست عام 1983، الجهة الدولية المعنية بوضع المعايير لتنظيم أسواق الأوراق المالية، وتضم أكثر من 200 عضو يشرفون على ما يزيد عن 95% من الأسواق المالية العالمية.

وفي هذا الإطار، تكتسب رئاسة اللجنة الإقليمية أهمية إستراتيجية في دعم رسالة المنظمة الهادفة إلى حماية المستثمرين، وتعزيز نزاهة الأسواق، وترسيخ الاستقرار المالي.

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال، إن تجديد انتخاب وليد سعيد العوضي رئيساً للّجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط بإجماع الأعضاء يعكس ثقة الجهات التنظيمية الإقليمية والدولية في قيادته للّجنة، وفي الإطار التنظيمي المتقدم لدولة الإمارات، ويأتي هذا الإنجاز في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة، وفيما تواصل دولة الإمارات الحفاظ على استقرار أسواقها وكفاءتها، ويؤكد هذا التكليف الدور المحوري الذي تضطلع به الدولة في تعزيز جهود التعاون والتنسيق وترسيخ الثقة في الأسواق على مستوى المنطقة.

وستواصل اللجنة وفي المرحلة المقبلة، في ظل التحولات الجيوسياسية وتطورات الأسواق، العمل على إطلاق مبادرات جديدة تدعم نمو أسواق رأس المال وتعزز قدرتها على التعامل مع المخاطر الناشئة، إلى جانب دفع مسارات الابتكار في مجالات الأصول الرقمية وهياكل الأسواق، كما ستسهم في دعم تطوير الأسواق في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز برامج توعية المستثمرين، وتبني نهج متقدم في مجالات التمويل المستدام وبناء القدرات في الدول الأعضاء.

المصدر: وام
