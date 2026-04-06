" مصرف أبوظبي الإسلامي" يقدم 20.3 مليار درهم تسهيلات مستدامة في 2025

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تقديم تسهيلات بقيمة 20.3 مليار درهم إماراتي لتمويل المشاريع المستدامة بنهاية العام 2025، مؤكداً التزامه بتحقيق هدفه الاستراتيجي توفير 60 مليار درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030.

يعكس هذا الأداء التقدم المتواصل لدولة الإمارات والمنطقة بدعم العمل المناخي وتسريع التحول في قطاع الطاقة، بما يعزز النمو المستدام.

وأكد المصرف أنه واصل خلال عام 2025 تعزيز مكانته شريكا موثوقا في التمويل المستدام، وذلك من خلال دعمه الحكومات والمؤسسات المالية والشركات في تحقيق أثر ملموس على المستويين البيئي والاجتماعي.

وواصل مصرف أبوظبي الإسلامي أيضا ترسيخ مكانته شريكا رئيسيا في التمويل المستدام، وذلك من خلال دوره المحوري في هيكلة والمشاركة في مجموعة من أبرز صفقات التمويل المستدام على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، دعماً لمبادرات استراتيجية في مجالي الطاقة المتجددة والاستدامة.

شملت هذه الصفقات تمويلات مشاريع واسعة النطاق لتطوير الطاقة المتجددة، بما يعزز التوجهات للتحول طويل الأمد نحو الطاقة النظيفة.

وأسهم المصرف في عدد من صفقات التمويل المشترك المرتبطة بالاستدامة على مستوى المنطقة، بما يعزز التعاون العابر للحدود، ويدعم تطوير هياكل تمويل متوافقة مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.

وامتد نشاط المصرف إلى أسواق رأس المال الإسلامية عبر الصكوك المستدامة وتولى أدواراً رئيسية في عدد من الإصدارات لصالح العديد من المؤسسات المالية والشركات بما يتماشى مع تطلعاتها لاعتماد حلول تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومعايير الاستدامة.

ويجسد أداء مصرف أبوظبي الإسلامي نمو سوق التمويل المستدام في دولة الإمارات والمنطقة، إلى جانب التزامه بدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية ضمن أنشطته التمويلية.

ومع بداية عام 2026، يواصل المصرف التركيز على توسيع نطاق منتجاته وحلوله المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية دعماً للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيزاً للقيمة طويلة الأجل لجميع الشركاء المعنيين.