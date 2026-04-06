«غرفة الشارقة» تنظّم ورشة عمل حول الآفاق الاستثمارية للذكاء الاصطناعي



الشارقة (الاتحاد)

نظّم مركز الشارقة للتدريب والتطوير، التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي وبوصلة الاستثمار»، وذلك في إطار جهود الغرفة لتعزيز المعرفة بالتحولات الرقمية وتمكين بيئة الأعمال من مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، ومريم سيف الشامسي، مساعد مدير عام الغرفة لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة، وقدّم الورشة الدكتور عبيد صالح المختن، خبير التحول الرقمي والأمن السيبراني.

وتناولت الورشة تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصادات وسوق العمل وأبرز الفرص الاستثمارية التي يوفّرها وآفاقه المستقبلية في ظل النمو الذي يشهده هذا القطاع.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي أن غرفة الشارقة تولي أهمية استراتيجية لتعزيز جاهزية منظومتها المؤسسية والقطاعات الاقتصادية، التي تخدمها للاستجابة للمتغيرات التقنية التي يقودها الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمتلك بيئة تنظيمية وتشريعية متقدمة وبنية تحتية رقمية عالمية المستوى، تجعلها من أكثر الدول جاهزية للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الواعدة للذكاء الاصطناعي، وهو ما ينعكس إيجاباً على مجتمع الأعمال ويفتح آفاقاً واسعة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع.

من جانبها، أشارت مريم سيف الشامسي إلى أن التحولات التقنية المتسارعة تفرض إعادة النظر في استراتيجيات الاستثمارات المستقبلية، من خلال بناء قاعدة معرفية متينة لاستيعاب التحولات واستثمار الفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.

إلى ذلك، أشارت أمل عبدالله آل علي، مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير، إلى أن الورشة تندرج ضمن استراتيجية المركز في تقديم برامج تدريبية نوعية تواكب المستجدات العالمية وتلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة.