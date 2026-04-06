عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «الإحصائي الخليجي» وجامعة الخليج العربي

تعاون بين «الإحصائي الخليجي» وجامعة الخليج العربي
6 ابريل 2026 16:04


مسقط (وام)
وقّع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجاً للتعاون مع جامعة الخليج العربي، يتضمن عدداً من مجالات العمل المشترك في البحث العلمي وبناء القدرات الإحصائية وتبادل المعرفة والخبرات الفنية.
جاء التوقيع خلال استقبال المركز، بمقره في مسقط، معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، رئيس جامعة الخليج العربي، والوفد المرافق له، وكان في استقبالهم سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، المديرة العامة للمركز، وذلك في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية وتطوير التعاون بين الجانبين.
واطّلع الوفد، خلال الزيارة، على عرض مرئي قدّمه المركز، استعرض فيه أبرز مسارات عمله ومبادراته الداعمة للمنظومة الإحصائية الخليجية، ودوره في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية الموثوقة لدعم صُنّاع القرار وتعزيز التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.
وناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها البحث العلمي، وبناء القدرات الإحصائية، وتبادل المعرفة والخبرات الفنية، وتنظيم الفعاليات والندوات العلمية المشتركة، بما يسهم في دعم تطوير العمل الإحصائي وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الإحصائية في دول مجلس التعاون.
ويتضمن البرنامج تطوير مجالات تعاون تشمل تبادل الدراسات والبحوث، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل علمية مشتركة، بجانب تبادل الزيارات الفنية والاستشارية، بما يعزّز التكامل بين الجانبين في دعم العمل الإحصائي الخليجي المشترك.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى متابعة تفعيل مجالات التعاون، ووضع خطة تنفيذية للمبادرات المقترحة، بما يسهم في دعم بناء مجتمع معرفي إحصائي خليجي متكامل وتعزيز الاستفادة من البيانات في دعم مسارات التنمية في دول مجلس التعاون.
ويأتي التعاون متسقاً مع توجّهات الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك «2026- 2030»، التي تهدف إلى تطوير منظومة إحصائية خليجية ذكية وموثوقة، وتعزيز الشراكات العلمية والأكاديمية، وبناء كوادر إحصائية مؤهلة قادرة على توظيف علوم البيانات والتحليل الإحصائي المتقدم في دعم السياسات وصنع القرار في دول مجلس التعاون.

