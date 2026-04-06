الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

غُرف دبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع غرفة عُمان وميناء صحار

6 ابريل 2026 16:07

 

دبي (الاتحاد)
بحثت غُرف دبي سبل تعزيز مرونة التجارة البينية مع سلطنة عُمان، وذلك خلال زيارة قام بها وفد غرف دبي برئاسة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إلى ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة.
وعقد وفد غرف دبي خلال الزيارة اجتماعاً مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان في محافظة شمال الباطنة، وذلك بهدف تطوير آليات العمل الثنائي لتطوير التعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي وولاية صحار في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في بناء فرص نوعية للشركات وتعزيز نمو التبادل التجاري.
كما زار وفد الغرف ميناء صحار الصناعي، بالإضافة إلى مدينة صحار الصناعية (مدائن)، وتم خلال الزيارة بحث تعزيز انسيابية تدفق السلع والبضائع ورفع كفاءة سلاسل الإمداد البينية، وتطوير التكامل اللوجستي بين دبي وولاية صحار، بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وقال مدير عام غرف دبي: «نحرص على تعزيز التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، وتطوير العمل المشترك لتسهيل تدفق التجارة البينية، والارتقاء بالربط اللوجستي وتعزيز مرونة التبادل التجاري، بما يساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك وتعزيز الروابط الاقتصادية».
وتندرج الزيارة ضمن جهود غرف دبي الهادفة إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دبي ودول العالم، وبناء مسارات نوعية للتعاون رفيع المستوى، وتطوير العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه في الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التكامل القطاعي، بما يعزّز مرونة اقتصاد دبي وجاهزية وكفاءة القطاع الخاص لمواكبة التغيرات في البيئات الاقتصادية العالمية.

