زخم إطلاق المشاريع العقارية يتواصل بدعم الثقة بآفاق القطاع

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)



أكد مطوّرون عقاريون تفاؤلهم بآفاق القطاع العقاري بالدولة وقدرته على مواصلة النمو والتوسع لتلبية الطلب المدعوم بثقة المستثمرين بالقطاع ومرونته في مواجهة التحديات، لافتين إلى أن زخم إطلاق المشاريع العقارية الجديدة لا يزال قوياً، مع تواصل الإنشاءات بالمشاريع قيد التنفيذ للانتهاء منها وفق للجداول المحددة للتسليم.

وكشفت 7 شركات تطوير عقاري من كافة الشرائح الكبيرة والمتوسطة، خلال يوم أمس فقط، عن خططها لإطلاق مشاريع جديدة هذا العام بعد الأداء القوي الذي حققته في الربع الأول من 2026، إلى جانب تأكيد التزامها بتسليم المشاريع الحالية في موعدها المحدد دون تأخير.

وقامت شركة «بي إن دبليو للتطوير العقاري»، أمس، بإطلاق مشروع مشروع «أورفيسا ريزيدنسز» في دبي بالتعاون مع «ميشيل آدم».

وقال أنكور أغاروال، رئيس مجلس الإدارة المؤسس في «شركة بي إن دبليو للتطوير العقاري»، إن إطلاق المشروع الأول للشركة في دبي، والذي يضم 92 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية تصل إلى 300 مليون درهم، يؤكد ثقتنا في آفاق القطاع العقاري في دولة الإمارات.

كما كشفت شركة أمواج للتطوير العقاري، أمس، كذلك عن مشروع «كايا»، والذي يتألف من مبنيين بإجمالي 128 وحدة سكنيّة، بقيمة إجمالية تبلغ 325 مليون درهم، وهو مجمع سكني معاصر يقع في جزر دبي - الجزيرة A، ضمن واحدة من أكثر الوجهات البحرية المرتقبة في دبي.

في السياق ذاته، أطلقت «الجنيدي للعقارات» مشروعها السكني الجديد في إمارة الشارقة، والذي يتضمن تطوير 62 فيلا سكنية في منطقة الرقيبة، بتكلفة استثمارية تبلغ 220 مليون درهم.

وقال حسين الجنيدي، المدير التنفيذي للشركة، إن إطلاق المشروع يأتي في توقيت مهم يعكس الثقة المستمرة في متانة السوق العقاري في الشارقة، مشيراً إلى أن الشركة ماضية في تنفيذ خططها التوسعية.

وتابع: «نؤمن بأن القطاع العقاري في دولة الإمارات، يمتلك من المقومات الاقتصادية والتنظيمية ما يجعله قادراً على مواصلة النمو».

من جانب آخر، أعلنت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» تحقيق نقلة نوعية في الأعمال الإنشائية لمشروعها «عزيزي فينيس»، متعدد الاستخدامات الواقع في منطقة دبي الجنوب.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي: إن مشروع «عزيزي فينيس» دخل مرحلة جديدة من التنفيذ وأن أي توفير في الوقت، مهما يكن محدوداً، يحقق نتائج تراكمية ملموسة تنعكس على الجدول الزمني للمخطط العام بأكمله، ومن المتوقع تسليمه بحلول عام 2027.

في السياق ذاته، كشفت «سامانا للتطوير العقاري» أمس، عن خريطة طريقها التشغيلية لعام 2026، مؤكدة التزامها بتسليم كافة مشاريعها في الوقت المحدد وبأنها تتوسع في قدراتها الإنشائية الداخلية.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا للتطوير العقاري: بفضل الثقة الكاملة في القيادة الرشيدة، نحن قادرون على تجاوز كافة التحديات بالعمل وفق سياسة مالية تعتمد على رافعة مالية منخفضة وميزانيات مؤسسية قوية، مما يحمينا من أي اضطرابات خارجية.

وأوضح أنه وللحفاظ على هذا الزخم التشغيلي، تعمل «سامانا» حالياً على زيادة القوى العاملة في مواقع البناء، والتقدم بطلبات للحصول على تصاريح بناء ليلية في المناطق التي تسمح بذلك.

بدورها، أعلنت شركة داماك العقارية، تسجيل مبيعات بقيمة 3.12 مليارات درهم خلال شهر مارس عبر 1,106 صفقات، ما يعكس قوة الزخم خلال الربع الأول من هذا العام، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات المباعة 3,663 وحدة.

وقالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة لشركة داماك العقارية: «على الرغم من التحديات والتوترات السياسية في المنطقة، فإن سوق دبي العقاري يثبت مجدداً متانته وأسسه الراسخة، وذلك من خلال مستويات الطلب القوية التي أكدتها الأرقام المسجلة خلال الربع الأول من هذا العام، كما أن ثقة المستثمرين لا تزال مرتفعة، مما يعزّز مكانة الإمارة واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم».



مرحلة جديدة

أطلقت شركة التطوير العقاري «أرادَ» مبيعات حي ليان المرحلة الخامسة من مجتمع «مَسار 3» المتكامل في ربوع الطبيعة في الشارقة وبدء عمليات البيع على الخارطة للفلل والمنازل الريفية الفاخرة البالغ عددها 437.

وقالت الشركة إنه ستتم ترسية العقود الإنشائية للمراحل الست الأولى من مسار 3، بما فيها حي ليان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أن «مَسار 3»، بات أحد أكثر المجتمعات الحضرية مبيعاً على مستوى الإمارات، وبيعت أول مرحلتين تم إطلاقهما في سبتمبر 2025.