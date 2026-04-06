اقتصاد

مساهمو «أدنوك للغاز» يقرون توزيع 13.1مليار درهم أرباحاً عن 2025

أداء قياسي لـ«أدنوك للغاز» رغم تقلبات مشهد الطاقة العالمي (من المصدر)
7 ابريل 2026 01:11

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلنت «أدنوك للغاز» موافقة المساهمين على جميع بنود جدول الأعمال خلال اجتماع جمعيتها العمومية السنوي، بما في ذلك توزيعات أرباح قياسية لعام 2025 بقيمة 13.162 مليار درهم، إضافة إلى توزيع أرباح نهائية قدرها 3.291 مليار درهم، من المقرر صرفها في شهر مايو.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة «أدنوك للغاز»: «حققت (أدنوك للغاز) في عام 2025 نتائج قياسية، رغم تقلبات مشهد الطاقة العالمي الذي تأثر بارتفاع الطلب على الكهرباء، والنمو الصناعي، والتوسع السريع في تطوير التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويستمر الغاز الطبيعي مساهماً رئيساً في دعم التقدم الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الرقمية».
وأضاف: «بفضل نهجها المنضبط لتخصيص رأس المال، إلى جانب موثوقية عملياتها التشغيلية التي تفي بأعلى المعايير العالمية، تستمر أدنوك للغاز في تنفيذ مشروعات استراتيجية للنمو، بما فيها المرحلة الأولى من مشروع الغاز الغني، وتمتلك الشركة قُدرات كبيرة تمكنها من البناء على زخم أدائها المالي القوي والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين في المستقبل».
ويتضمن إجمالي توزيعات الأرباح البالغة 3.584 مليار دولار توزيعات أرباح نقدية مرحلية تبلغ 1.792 مليار دولار تم صرفها في سبتمبر 2025، إضافةً إلى توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 896 مليون دولار تم دفعها في ديسمبر 2025، إلى جانب توزيعات أرباح نهائية بقيمة 896 مليون دولار من المقرر صرفها في شهر مايو 2026.

أخبار ذات صلة
المدير العام المساعد لـ «الفاو» لـ «الاتحاد»: غلق مضيق هرمز يدفع الأمن الغذائي العالمي إلى نقطة حرجة
المجلس الأوروبي: ضرب البنية التحتية المدنية بالشرق الأوسط «غير قانوني وغير مقبول»
آخر الأخبار
شعار المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
علوم الدار
الجهات المختصة في الشارقة: السيطرة على حريق عرضي في المنطقة الصناعية (10)
6 ابريل 2026
الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات بشأن مضيق هرمز
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات بشأن مضيق هرمز
اليوم 01:15
قوافل مساعدات إماراتية تدخل غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل مبادراتها الإغاثية لتلبية احتياجات غزة
اليوم 01:15
المدير العام المساعد لـ «الفاو» لـ «الاتحاد»: غلق مضيق هرمز يدفع الأمن الغذائي العالمي إلى نقطة حرجة
الأخبار العالمية
المدير العام المساعد لـ «الفاو» لـ «الاتحاد»: غلق مضيق هرمز يدفع الأمن الغذائي العالمي إلى نقطة حرجة
اليوم 01:15
تصاعد الدخان في طهران جراء غارة جوية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نواصل إضعاف قدرات الجيش الإيراني باستهداف مواقع عسكرية
اليوم 01:15
