أبوظبي تستقبل 26.6 مليون زائر خلال 2025

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن الإمارة استقبلت 26.6 مليون زائر خلال عام 2025، في رقم قياسي جديد يُعزّز مكانتها عاصمةً ثقافية عالمية ووجهة سياحية مفضّلة، مدفوعةً بتنامي جاذبيتها الدولية وارتفاع أعداد زوارها، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام طويل.

وفي عام 2025، رسّخت الدائرة دورها بوصفها محفّزاً رئيسياً للمشهد الثقافي والسياحي في الإمارة، حيث ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 19.5% على أساس سنوي لتصل إلى 9.1 مليار درهم، وزاد عدد المشاركين في فعاليات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بنسبة 40% ليبلغ 2.2 مليون مشارك، وارتفع عدد الحضور في الفعاليات الثقافية والترفيهية بنسبة 20% ليصل إلى 4.2 مليون مشارك.

واستند هذا النمو المزدوج إلى قوة الجاذبية الثقافية التي استقطبت أكثر من 8.6 مليون زائر إلى المواقع الثقافية والمكتبات في الإمارة على مدار العام، وسجّل قصر الحصن زيادة بنسبة 22% في أعداد الزوار.

وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يعكس الزخم المتنامي في القطاعين الثقافي والسياحي متانة المسار الذي تنتهجه أبوظبي لترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة، تقدّم تجارب نوعية بمعايير عالمية، وترتقي في الوقت ذاته بجودة حياة المواطنين والمقيمين، ويشكّل الاستثمار المستمر في تطوير المعالم الأيقونية، والتوسّع المتسارع للمنطقة الثقافية في السعديات، ركيزة محورية في مسيرة التحول الشامل التي تقودها الإمارة».

واستقبلت الإمارة 5.9 مليون نزيل فندقي. وشهدت ارتفاعاً بنسبة 10% في أعداد الزوار الدوليين من الأسواق الرئيسية، بقيادة السوق الهندية التي سجّلت نمواً بنسبة 22%.

ونظّمت الدائرة 252 فعالية ثقافية وترفيهية، واستقطبت هذه الفعاليات مجتمعةً أكثر من 4.2 مليون زائر، بزيادة نسبتها 20%.

وسجّل قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض نمواً لافتاً، حيث ارتفع عدد الفعاليات بنسبة 37% لتصل إلى 6600 فعالية، واستقطب 2.2 مليون مشارك، بزيادة نسبتها 40%.

وحافظ متحف اللوفر أبوظبي على مكانته كأحد أكثر المواقع الثقافية التابعة للدائرة استقطاباً للزوار، مسجّلاً استقبال 1.4 مليون زائر، وحقق قصر الحصن أداءً قوياً باستقباله أكثر من 843 ألف زائر، بزيادة نسبتها 22%.

وجاء هذا النمو في أعداد الزوار مدعوماً بتنفيذ 115 فعالية متنوعة في المواقع الثقافية.

وجرى تفعيل أكثر من 20 موقعاً ثقافياً ومكتبة عبر مناطق أبوظبي الثلاث.

وشملت المحطات الرئيسية إعادة افتتاح كل من «متحف المقطع»، و«متحف العين»، إلى جانب افتتاح «متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي»، و«متحف زايد الوطني».



5.9 مليون نزيل فندقي

استقبلت أبوظبي 5.9 مليون نزيل فندقي خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 2.2% على أساس سنوي، إلى جانب 338 ألف نزيل في بيوت العطلات ومواقع التخييم الفاخر. ودعّم هذا الأداء نمواً بنسبة 10% في أعداد الزوار الدوليين، مقارنة بعام 2024، مع بروز أسواق رئيسية مستهدفة من بينها الهند وروسيا والمملكة المتحدة. وأسهم ذلك في رفع معدل إشغال الفنادق في الإمارة بمقدار ثلاث نقاط مئوية ليصل إلى 81%.

وانعكس هذا الطلب مباشرة في أداء مالي قوي للقطاع، حيث ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 19.5% على أساس سنوي، بالتوازي مع ارتفاع متوسط السعر اليومي بنسبة 19%، وارتفاع الإيراد لكل غرفة متاحة بنسبة 23%.

وبلغ متوسط مدة الإقامة في مختلف أنواع مرافق الإقامة 2.9 ليلة خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 3% على أساس سنوي، في حين سجّلت الأسواق الرئيسية ارتفاعاً بنسبة 2%، ويُعزى ذلك جزئياً إلى نمو لافت بنسبة 13% في مدة إقامة الزوار الصينيين. واستحوذت الفنادق على 92% من إجمالي الإقامات، وشكلت بيوت العطلات ومواقع التخييم الفاخر النسبة المتبقية البالغة 8%.



إشغال فندقي

سجّلت منطقتا العين والظفرة زخماً لافتاً في الأداء، مدفوعاً بتعزيز الجهود التسويقية على المستويين الإقليمي والدولي، فقد استقبلت منطقة العين 473.000 نزيل، بنمو قدره 9% مقارنة بعام 2024، مع ارتفاع مماثل في معدل الإشغال الفندقي، مدفوعاً بشكل رئيسي بالسياحة الترفيهية. وفي المقابل، استقبلت منطقة الظفرة 147.900 نزيل، بنمو نسبته 3%، مع قفزة ملحوظة في معدل الإشغال الفندقي بلغت 19%، مدعومة أيضاً بالزخم المتنامي للسياحة الترفيهية، على أن يتم إطلاق استراتيجية مخصصة للمنطقة في عام 2026.