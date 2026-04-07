اقتصاد

غرفة تجارة دبي تنظّم طاولة مستديرة لقادة قطاع الذهب والمجوهرات

7 ابريل 2026 16:42


دبي (الاتحاد)
نظّمت غرفة تجارة دبي، طاولة نقاش مستديرة بمشاركة أكثر 70 من قادة الشركات الأعضاء في مجموعة دبي للمجوهرات، وبهدف متابعة أهم المستجدات، وتعزيز مرونة القطاع في ظل المتغيرات الحالية.

شهدت طاولة النقاش المستديرة، بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وتوحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، حوارات تفاعلية تم خلالها رصد واقع العمل في قطاع الذهب والمجوهرات بدبي ومناقشة الحلول العملية للتحديات المستجدة نتيجة الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة.

وتم خلال اللقاء استعراض الجهود الحثيثة لرعاية مصالح مجتمع الأعمال بشكل عام ودعم الشركات العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات بشكل خاص، مما يسهم في رفع قدرة القطاع الخاص على التكيف مع المتغيرات وتعزيز انسيابية الأعمال.

وقال محمد علي راشد لوتاه: «يشكل قطاع الذهب والمجوهرات أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد في دبي، ويحظى بأولوية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في تجارة وصناعة الذهب. وانطلاقاً من النهج القائم على الشراكة الراسخة مع القطاع الخاص والتنسيق الوثيق مع مختلف الجهات المعنية، نحرص على تطوير منظومة متكاملة تدعم سلاسة وكفاءة العمليات التجارية والتشغيلية».

وتناولت حوارات الطاولة المستديرة المستجدات التي يشهدها قطاع الذهب والمجوهرات في المرحلة الحالية، حيث أشاد المشاركون بأهمية الدعم الحكومي الهادف لتعزيز جاهزية الشركات ومرونتها التشغيلية لضمان استمرارية الأعمال بكفاءة عالية. كما تم بحث تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات، بما يدعم استدامة النمو ويحافظ على تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات الموسعة التي تجريها الغرفة مع مجموعات ومجالس الأعمال في الوقت الراهن لمتابعة واقع منظومة الأعمال في ظل الظروف الحالية، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات الفعّالة لدعم جاهزية كافة القطاعات لمواكبة المتغيرات العالمية.
 

