عمومية «بيور هيلث» تقرُّ توزيع 600 مليون درهم أرباحاً عن 2025

أعلنت «بيورهيلث» القابضة موافقة مساهميها على توزيع أرباح نقدية بقيمة 600 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك عقب الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عُقد في 2 أبريل 2026.

وأفادت الشركة في بيان صحفي أن هذا التوزيع يعادل نحو 30% من صافي أرباح المجموعة، في خطوة تعكس أداءها المالي القوي والتزامها الراسخ بتوفير عوائد مستدامة للمساهمين، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع الأرباح على دفعتين متساويتين بقيمة حوالي 300 مليون درهم لكل منهما، في موعد أقصاه 2 مايو 2026 و31 أغسطس 2026.

وسجّلت «بيور هيلث» إيرادات بلغت 27.3 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 16.1% لتصل إلى 4.8 مليار درهم. كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 17.7% ليبلغ 2.0 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو المتواصل في قطاعي الرعاية الصحية والتأمين، إلى جانب التوسع الدولي المستمر، بما في ذلك استحواذ المجموعة على «هيلينيك للرعاية الصحية».

ويقع نحو 50% من قاعدة أصول المجموعة حالياً خارج دولة الإمارات، ما يعكس تطوّرها لتصبح مجموعة رعاية صحية دولية متنوعة ورائدة في القطاع.

وفي هذا السياق، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «كان عام 2025 حافلاً بالأداء القوي لدى بيورهيلث، ما يعكس متانة منصتنا المتكاملة وقدرتها على التوسع. ومع استمرارنا في التوسع عالمياً وتعزيز استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، نواصل بناء منظومة رعاية صحية أكثر ترابطاً واستباقية، تُسهم في تحسين نتائج المرضى وتعزيز نهج أكثر استباقية للصحة وطول العمر الصحي، إلى جانب خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».