الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«برتڤيل للتطوير العقاري» تطلق عاشر مشاريعها في أبوظبي

7 ابريل 2026 16:45


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت برتڤيل للتطوير العقاري عن استعدادها لإطلاق مشروعها العاشر في أبوظبي، وهو مشروع سكني جديد بعلامة فندقية على الواجهة المائية في شاطئ الراحة، ليُشكّل إضافة جديدة إلى سلسلة مشاريعها السكنية المرتبطة بعلامة «باب القصر» الفندقية، ويقدم مستوى استثنائياً من حيث كفاءة المخططات، وجودة التشطيبات، والعلامات العالمية المعتمدة.
ويتكون المشروع السكني من ثلاثة أبراج، بتصميم معماري مميز، تضم 163 وحدة سكنية حصرية، تشمل 19 تاون هاوس على الواجهة المائية، إلى جانب مجموعة من الوحدات السكنية.
ويُعد المشروع إضافة جديدة إلى مشاريع «باب القصر» السكنية بعلامة فندقية، كما يضم المشروع محال تجارية ومطاعم، فيما تم تخصيص 18% فقط من المساحة للبناء مقابل 82% للمساحات الخضراء والمرافق الترفيهية المتميزة على الواجهة المائية.

وأكدت الشركة استمرار أعمال البناء في مشاريعها بوتيرة متقدمة، حيث وصلت نسبة الإنجاز في مشروع «ڤيل 11» بمدينة مصدر إلى 97%، و«ڤيل 12» إلى 39%، و«باب القصر ريزورت ريزيدنس 18» إلى 38%، و«باب القصر ريزورت ريزيدنس 19» إلى 36%، و«باب القصر جاردن ريزيدنس 66» إلى 12%. كما بلغت نسبة الإنجاز في «باب القصر ريزيدنس 25» بجزيرة ياس 36%، و«باب القصر ريزيدنس 31» 38%، و«باب القصر قنال ڤيو 22» في شاطئ الراحة 17%، إضافة إلى بدء الأعمال الإنشائية في مشروع «باب القصر رويال ريزيدنس 28» بجزيرة الريم.
وأوضحت الشركة أن توفر مواد البناء واستقرار سلاسل التوريد يساهمان في الحفاظ على وتيرة التنفيذ دون أي تأثير، مع الجاهزية لإطلاق مشاريع جديدة بالتوازي مع تقدم الأعمال في المشاريع الحالية.

 

