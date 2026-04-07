مركز دبي التجاري العالمي يستقطب 3 ملايين مشارك في فعاليات 2025



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي التجاري العالمي استقطابه 2.97 مليون مشارك خلال عام 2025، ضمن فعالياته التي أقيمت عبر «مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض» و«مركز دبي للمعارض»، مسجّلاً زيادة سنوية قدرها 12%.

وكشف المركز في تقرير عن نتائجه لعام 2025، عن تحقيق نمو كبير في فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بما يعزّز مكانة الإمارة كإحدى أبرز الوجهات العالمية لفعاليات الأعمال والتجارة.

وأرجع المركز هذا الأداء المتميز إلى أجندة الفعاليات المتنوعة والحافلة، والتي شملت 401 فعالية ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاستهلاكية، بزيادة سنوية قدرها 6%.

وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لسُلطة مركز دبي التجاري العالمي: «حقق مركز دبي التجاري العالمي نتائج قياسية خلال عام 2025، وهو ما يعكس قوة ومرونة منظومة فعاليات الأعمال في دبي ومساهمتها المستمرة في أجندة دبي الاقتصادية (D33). ويعكس النمو القوي في نسبة المشاركات والإقبال الدولي، ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، القيمة الاقتصادية المستدامة التي تحققها فعاليات الأعمال للإمارة».

وأضاف معاليه: «كان من أبرز إنجازات هذا العام الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض، وهو ما عزّز بشكل كبير قدرة دبي على استضافة الفعاليات الدولية. وأكدت جاهزية مركز دبي للمعارض لاستضافة الفعاليات الكبرى في مطلع عام 2026 قدرتنا على تنفيذ مشاريع ضخمة على نطاق واسع، مع الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية وفق أعلى المعايير».



أجندة الفعاليات

استضاف مركز دبي التجاري العالمي 134 فعالية ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في عام 2025، مستقطباً 2.19 مليون مشارك، وبنمو سنوي قدره 8%. وشهد هذا القطاع مشاركة دولية قوية، حيث استقطبت فعالياته نحو 951,000 مشارك دولي، أي 43% من إجمالي الحضور، وبلغ عدد الجهات العارضة أكثر من 63,000 جهة، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق، فيما وصلت نسبة الجهات العارضة العالمية التي قدِمت من خارج الدولة إلى 78%، وهو ما يؤكد قدرة دبي على جذب كبرى الشركات العالمية الرائدة وصنّاع القرار في مختلف القطاعات الرئيسية.



مشاركات واسعة

نظّم مركز دبي التجاري العالمي 14 معرضاً وفعالية رئيسية في عام 2025، استقطبت نحو 630,000 مشارك، بزيادة قدرها 7% مقارنةً بالعام السابق. وبلغ عدد المشاركين الدوليين 261,000 مشارك، أي 41% من إجمالي الحضور. ووصل عدد الجهات العارضة في الفعاليات التي نظمها المركز أكثر من 20,000 جهة عارضة، 75% منها جهات دولية.

وساهم معرض جلفود للتصنيع بشكل كبير في نمو المشاركة بنسبة 12% على أساس سنوي، فيما سجّل معرض جيتكس جلوبال نمواً بنسبة 10%.

وشهد عام 2025 تسارع التوسع الدولي لمحفظة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، وذلك عبر تنظيم نُسخ ناجحة من «جيتكس جلوبال» في أسواق رئيسية في أوروبا وأفريقيا، إلى جانب توسيع نطاق الأنشطة في آسيا.

إضافة إلى ذلك، حققت دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، أداءً متميزاً في عام 2025، حيث قدّمت حلولاً شاملة لأكثر من 50 معرضاً ومؤتمراً ومهرجاناً وفعالية دولية كبرى. وانطلاقاً من نجاحها في دبي، بما في ذلك فعاليات مثل عالم القهوة - دبي، والقمة الشرطية العالمية، والمؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم)، وليالي حتا الثقافية، وسّعت «دي إكس بي لايف» حضورها الإقليمي والعالمي، ودعّمت مشاريع بارزة في 13 مدينة عالمية، محققةً إشادة واسعة بتميزها في التنفيذ والإبداع.

حافظ قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم على مكانته كأبرز القطاعات أداءً، حيث شهد تنظيم 23 فعالية استقطبت نحو 436,000 مشارك، ما يمثّل 20% من إجمالي المشاركين في فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وشملت الفعاليات الرئيسية معرض الصحة العالمي - WHX (المعروف سابقاً باسم معرض الصحة العربي)، ومعرض طب الأسنان العربي (ايدك)، ومؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات)، ومعرض WHX Labs (المعرف سابقاً باسم ميدلاب)، ومؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر (دبي ديرما).

وحلّ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات والتقنيات الناشئة في المرتبة الثانية بمشاركة 341,000 مشارك في 11 فعالية، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، مدفوعاً بفعالية جيتكس جلوبال وفعالية إكسباند نورث ستار.

وجاء قطاع الأغذية والمشروبات في المرتبة الثالثة عبر سبع فعاليات استقطبت 280,000 مشارك، وكان أبرزها معرضا جلفود، وجلفود للتصنيع.

وإلى جانب الفعاليات القائمة، تم إطلاق سبعة معارض جديدة في عام 2025، ساهمت في تنويع الأجندة واستقطبت 30,000 مشارك و750 جهة عارضة. وشملت هذه الفعاليات الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي كلاً من معرض فعاليات الشرق الأوسط، ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعدين، ومعرض فيجن بلس، ومعرض كي إكسبو الإمارات، فيما استضاف مركز دبي للمعارض معرض جي بي إي إكس، ومعرض الشرق الأوسط للصيد والأسلحة، ومعرض ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط.

استضاف مركز دبي التجاري العالمي 25 مؤتمراً في عام 2025 حضرها 62,000 مشارك، وتضمنت 11 مؤتمراً جديداً استقطبت 12,000 زائر. وشملت أبرز المؤتمرات قمة الإعلام العربي، ومؤتمر أفلييت وورلد دبي، وقمة ومعرض الموارد البشرية، ومؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، وقمة أمازون لخدمات الإنترنت - AWS دبي.

واستضاف مركز دبي التجاري العالمي 14 فعالية للمنظمات والجمعيات الدولية، حضرها 29,000 مشارك، وكان معظمها من الفعاليات الجديدة أو التي تُعقد لمرة واحدة.

واصل مركز دبي التجاري العالمي تنفيذ المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو خلال عام 2025، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من التوسعة لترتفع المساحة الإجمالية المخصصة للمعارض إلى 140,000 متر مربع. ومع تقدم المركز في مراحل التشغيل والتجهيز، استضاف 36 فعالية شارك فيها 319,000 مشارك.

واستقطبت عشرة معارض وثمانية مؤتمرات أقيمت في المركز 130,000 مشارك و1,800 جهة عارضة، ما يؤكد جاهزية المركز في ظل استمرار أعمال التوسعة. وسيعزّز مركز دبي للمعارض بشكل كبير قدرة دبي على استضافة عدة فعاليات عالمية كبرى في ذات الوقت.