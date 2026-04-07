الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

1.66 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال مارس

دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
7 ابريل 2026 16:51


عجمان (الاتحاد)
أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن السوق العقارية في الإمارة سجّلت خلال شهر مارس الماضي 938 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 1.66 مليار درهم.
وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أنّ إحصائيات شهر مارس تعكس استقرار السوق العقاري في الإمارة، ومحافظته على معدلاته الإيجابية.
وأوضح أنّ منطقة العامرة شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 185 مليون درهم، فيما بلغ حجم التداول 1.2 مليار درهم من إجمالي 680 عملية تداول.
وأشار المهيري إلى أن الدائرة سجّلت 168 عملية رهن بقيمة إجمالية 305 ملايين درهم، تصدّرتها منطقة «الجرف الصناعية 3» بأعلى قيمة رهن بلغت 24.4 مليون درهم، وتصدّر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً، متقدماً على مشروعي «أبراج المدينة» و«عجمان ون»، فيما جاء حي «الحليو2» في صدارة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه «الزاهية» ثم «الحليو1».

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©