الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مالية الشارقة» تُنجز مشروع توثيق الخدمات ورسم رحلة المتعامل

7 ابريل 2026 17:05

 
الشارقة (الاتحاد)

أنجزت دائرة المالية المركزية بالشارقة مشروع توثيق الخدمات ورسم رحلة المتعامل (الوضع الحالي والمستقبلي)، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدائرة بتطوير منظومة خدماتها المالية والحكومية، والارتقاء بتجربة المتعاملين وفق أفضل الممارسات المؤسسية، وبما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة في تعزيز الجودة والتميّز في تقديم الخدمات الحكومية.
ويأتي تنفيذ المشروع ضمن إطار برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل الذي أطلقته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والهادف إلى رفع مستوى رضا المتعاملين، وتحقيق تجربة خدمية متكاملة تركّز على احتياجات المتعامل وتوقعاته، من خلال إطار عمل شامل يقوم على أربعة محاور رئيسة هي، التوجه الاستراتيجي، والتصميم، والتطوير، والتقديم.
وقال بدر آل علي، مدير مكتب التطوير المؤسسي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: يمثّل مشروع توثيق الخدمات ورسم رحلة المتعامل خطوة محورية في مسيرة تطوير الخدمات المالية والحكومية في إمارة الشارقة، ويعكس التزام الدائرة بترسيخ منهجيات مبتكرة تضع المتعامل في صميم عملية التطوير، ونسعى من خلال هذا المشروع إلى بناء تجربة خدمية متكاملة وأكثر كفاءة، تستند إلى فهم عميق لاحتياجات المتعاملين وتوقعاتهم، وتسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز رضاهم.
من جانبها، أكدت ميثاء الطنيجي، رئيس قسم الأنظمة والمعايير بدائرة المالية المركزية بالشارقة، أن الارتقاء بتجربة المتعامل ليس جهداً مرحلياً، بل مساراً مستداماً يقوم على التكامل المؤسسي والعمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية وتشجيع ّ المشاركة الفعالة للمتعاملين في عملية التحسين، وهو النهج الذي تحرص الدائرة على ترسيخه من خلال التطوير المستمر لخدماتها، وبناء منظومة مالية أكثر ومرونة.

مالية الشارقة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©