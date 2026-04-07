الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سياحة أبوظبي» شريك لـ«المؤتمر العالمي لروّاد الأعمال الصينيين 2027»

شعار دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي
7 ابريل 2026 17:10

 
أبوظبي (الاتحاد)
أصبحت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الشريك السياحي للدورة التاسعة عشرة من «المؤتمر العالمي لروّاد الأعمال الصينيين»، الذي تستضيفه الإمارة خلال شهر أكتوبر 2027 في مركز «أدنيك أبوظبي»، بدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في الدائرة.
ويُعقد المؤتمر، الذي تأسّس عام 1991، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة نحو 5000 من روّاد الأعمال الصينيين من مختلف أنحاء العالم، ما يُعزز مكانة الإمارة كوجهةً رائدةً في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ويُبرز ما توفره من بنية تحتية حديثة متكاملة، وتجارب سياحية وثقافية مُلهمة.
وتتماشي استضافة هذا الحدث مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تهدف إلى زيادة عدد زوّار الإمارة إلى 39.3 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، بنسبة نمو تتجاوز 50% مقارنة بعام 2023.
وخلال المؤتمر الذي أقيم في مركز «أدنيك أبوظبي»، قام منظمو دورة عام 2025، التي اختُتمت مؤخراً في ماكاو، بتسليم علم المؤتمر إلى منظمي دورته المقبلة في أبوظبي.
وحضر مراسم التسليم كلٌّ من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وتشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، وسعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والدكتور جوناثان تشوي، رئيس غرفة التجارة الصينية العامة في هونغ كونغ، وتانغ زينغانج، رئيس غرفة التجارة الصينية العامة في الإمارات ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.
وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: استضافة «المؤتمر العالمي لروّاد الأعمال الصينيين» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط تعكس مكانة أبوظبي الرائدة مركزاً عالمياً للأعمال، ومنارةً للثقافة والابتكار، وتُشكّل الفعاليات والمؤتمرات الدولية ركيزة رئيسية لدعم قطاع السياحة، بما يُسهم في دفع جهود التنويع الاقتصادي. ونتطلع إلى الترحيب بالمشاركين في هذا الحدث المرموق، الذي يمنحنا منصةً لبناء شراكات جديدة، وتعميق أطر الحوار مع رواد الأعمال الصينيين، بالتزامن مع تسليط الضوء على ما تقدمه أبوظبي من مقومات سياحية استثنائية، وبنية تحتية متطورة، وضيافة أصيلة. 
من جانبه، قال السفير تشانغ ييمينغ: تشهد العلاقات الصينية-الإماراتية أفضل مراحلها، ويؤكد دعم أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي لروّاد الأعمال الصينيين التزامها بتعزيز هذه العلاقات الثنائية الراسخة.
 

أخبار ذات صلة
قطاعا الثقافة والسياحة في أبوظبي يحققان نمواً قوياً في 2025
دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©