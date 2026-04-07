مساهمو «بروج» يوافقون على توزيعات أرباح بقيمة 4.85 مليار درهم عن 2025

أبوظبي (الاتحاد)



وافق مساهمو «بروج بي إل سي»، خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس، على توزيعات أرباح نهائية لعام 2025 بقيمة 4.85 مليار درهم، بما يؤكد الأداء التشغيلي القوي للشركة وحجم مبيعاتها القياسي.

وبلغت قيمة الدفعة النهائية من توزيعات الأرباح النقدية المُعتمَدة من المساهمين لعام 2025 نحو 2.42 مليار درهم (8.1 فلس للسهم)، ليصل إجمالي توزيعات العام إلى 4.85 مليار درهم (16.2 فلس للسهم).

ومن المقرّر أن يتمّ توزيع الأرباح في 7 مايو 2026، أو قرب هذا التاريخ، على جميع المساهمين المسجلين يوم 17 أبريل 2026.

وباحتساب هذه التوزيعات، يصل إجمالي ما قامت «بروج بي إل سي» بتوزيعه إلى 17.96 مليار درهم منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو أحد أكبر معدلات توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال هذه الفترة.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، ورئيس مجلس إدارة «بروج بي إل سي»: «تستمر (بروج) في ترسيخ مكانتها الرائدة بصفتها الشركة الأكثر ربحية عالمياً في قطاع البولي أوليفين، مدعومةً بمركزها المالي القوي وصلابة نموذج أعمالها. واستناداً إلى ركائز القوة هذه، تواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها للنمو من خلال (بروج الدولية)، بما يدعم تحولها إلى شركة عالمية رائدة في قطاع البولي أوليفين، من خلال الجمع بين الريادة التكنولوجية ورفع كفاءة التكاليف وتوسيع نطاق عملياتها عبر أسواق رئيسة في أميركا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا».

من جانبه، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج بي إل سي»: «حقّقت (بروج) أداءً قوياً خلال عام 2025، مؤكدةً صلابة نموذج أعمالها في سوقٍ عالمي للبولي أوليفين يشهد متغيرات عديدة. وواصلنا تعزيز مكانة الشركة الريادية من خلال الكفاءة في إدارة التكاليف، والقدرة على تحقيق أداء مستقر عبر مختلف الدورات الاقتصادية. ومع بداية مرحلة جديدة من النمو من خلال (بروج الدولية)، نواصل تركيزنا على تعزيز القيمة لمساهمينا، من خلال توفير منتجات متخصصة وعالية الهامش، والحفاظ على علاوات سعرية قوية عبر محفظة أعمالنا».

ومن المتوقع أن يتزامن توقيت طرح العرض المقترح لتبديل الأسهم، الذي ستنتقل بموجبه أسهم «بروج بي إل سي» إلى أسهم «بروج الدولية»، مع الزيادة المرتقبة في رأسمال الشركة الجديدة؛ بهدف خلق وتعزيز القيمة لجميع المساهمين.



مشروع «بروج 4»

حصلت «بروج بي إل سي»، بموجب اتفاقية جديدة مع «أدنوك» و«أو إم في»، على حق التشغيل الكامل وتسويق الكميات التي ينتجها مُجمّع «بروج 4»، ومن المتوقع تحقيق صافي أرباح تراكمية تقدر بـ1.47 مليار درهم، أي بمتوسط زيادة في الأرباح تصل نسبتها تقريباً إلى 10% سنوياً لشركة «بروج بي إل سي» خلال السنوات الثلاث القادمة بعد التشغيل الكامل.



مستجدّات السوق

أكدت «بروج بي إل سي» أنها تتابع التطورات الإقليمية الراهنة بشكل مستمر، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في دولة الإمارات، لضمان حماية كوادرها ومنشآتها واستمرارية عملياتها.

وتسير العمليات حالياً بصورة طبيعية، مع حفاظ الشركة على صلابتها التشغيلية والمالية، ولم تشهد الشركة أي تأثير جوهري على الأعمال أو السيولة أو المركز المالي. كما تمّ تفعيل خطط استمرارية الأعمال المعتمدة، بدعم من الاستجابة السريعة والمهنية العالية لفرق العمل والشركاء. وستواصل «بروج» مراقبة المستجدّات، مع الالتزام بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها.