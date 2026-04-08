الأسواق العالمية ترتفع وهبوط قياسي للنفط

هوت أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل، وقفزت الأسواق الآسيوية وعقود الأسهم الأميركية المستقبلية بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على هدنة لمدة أسبوعين. وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 8ر4%، بينما حقق مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مكاسب بنسبة 6ر5%.

وارتفعت عقود مؤشر ستاندارد آند بورز 500 المستقبلية بنسبة 3ر2% حتى الساعة 0930 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما سجلت عقود داو المستقبلية ارتفاعا بنسبة 2%.

وانخفضت عقود خام النفط الأميركي بنسبة 3ر14% لتصل إلى 83ر96 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 3ر13% إلى 74ر94 دولار للبرميل.



