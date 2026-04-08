الذهب عند أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء مع إعادة الأسواق تقييم المخاطر على المدى القريب بعد ​أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على هدنة مع إيران لمدة أسبوعين.

وبحلول الساعة 0215 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب ​في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 4812.49 دولار للأوقية (الأونصة)، ​بعد ارتفاعه ‌في وقت سابق من الجلسة ⁠بأكثر ​من ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى منذ 19 مارس.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 3.4 بالمئة إلى 4841.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.9 بالمئة إلى 76.48 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 3.2 بالمئة إلى ​2020.57 دولار، وصعد البلاديوم 4.1 بالمئة إلى ​1529.35 دولار.