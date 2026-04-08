كوريا الجنوبية تسجل أكبر فائض في الحساب الجاري على الإطلاق في فبراير

أظهرت بيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية سجلت أكبر فائض شهري في الحساب الجاري على الإطلاق في فبراير، بفضل انتعاش قطاع أشباه الموصلات والصادرات القوية.

وبلغ فائض الحساب الجاري 23.19 مليار دولار في فبراير، بزيادة حادة عن 13.26 مليار دولار في يناير.

ويمثل هذا أعلى فائض شهري على الإطلاق، ليحطم الرقم القياسي السابق البالغ 18.7 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

وبذلك سجل الحساب الجاري فائضا للشهر الثالث والثلاثين على التوالي منذ مايو 2023، وهي ثاني أطول سلسلة في تاريخها.

وفي عام 2025، سجلت كوريا الجنوبية أكبر فائض سنوي على الإطلاق بلغ 123.05 مليار دولار، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 105.1 مليار دولار الذي سجلته في عام 2015.

وحقق حساب السلع فائضا قدره 23.36 مليار دولار في فبراير مسجلا رقما قياسيا، حيث قفزت الصادرات بنسبة 29.9% على أساس سنوي إلى 70.37 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4% إلى 47 مليار دولار.

وسجل حساب الخدمات عجزا قدره 1.86 مليار دولار في فبراير، وهو ما يرجع أساسا إلى زيادة الطلب على السفر إلى الخارج.

وسجل حساب الدخل الأولي، الذي يشمل أجور العمال الأجانب بالإضافة إلى أرباح الأسهم والفوائد من الخارج، فائضا قدره 2.48 مليار دولار في فبراير، مدفوعة بشكل أساسي بمكاسب توزيعات الأرباح.

وأظهرت البيانات أن حساب الدخل الثانوي سجل عجزا قدره 790 مليون دولار.

وفي الحساب المالي، ارتفعت الأصول الصافية لكوريا الجنوبية بمقدار 22.8 مليار دولار في فبراير بزيادة حادة من ارتفاع قدره 5.63 مليار دولار في الشهر السباق.

وارتفع الاستثمار المباشر للكوريين الجنوبيين في الخارج بمقدار 3.81 مليار دولار، بينما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية بمقدار 940 مليون دولار.

وفي مجال الاستثمار في الأوراق المالية، ارتفعت الحيازات الخارجية للمستثمرين المحليين وخاصة في الأسهم بمقدار 8.64 مليار دولار في فبراير، بينما خفض المستثمرون الأجانب استثماراتهم في كوريا وخاصة في الأسهم المحلية بمقدار 11.94 مليار دولار.