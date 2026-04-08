الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ارتفاع البتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أسابيع

بتكوين
8 ابريل 2026 11:10

ارتفع سعر العملة المشفرة الأكبر في العالم بتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أسابيع بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف مؤقت لإطلاق النار، مما أدى إلى زيادة جاذبية الأصول الاستثمارية عالية المخاطر.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر البتكوين ارتفع اليوم بنسبة 4.9% إلى 72738 دولاراً للوحدة الواحدة، وهو أعلى مستوى له منذ 18 مارس الماضي، قبل أن تفقد العملة جزاء من مكاسبها ليجري تداولها عند مستوى 71.3 ألف دولار للوحدة في ظهيرة اليوم الأربعاء بتوقيت سنغافورة، بارتفاع نسبته 3% عن مستواها أمس.
كما حققت العملات المشفرة الأخرى مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت العملة إيثر بنسبة 7.4% إلى 2273 دولاراً للوحدة الواحدة.

المصدر: وكالات
البتكوين
العملات المشفرة
العملات
العملات الرقمية
آخر الأخبار
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" تضبط 375 شخصاً بتهم تصوير مواقع مختلفة وتداول ونشر معلومات مضللة
اليوم 10:45
الرياضة
«شبح الموسم الصفري» يُطارد ريال مدريد
اليوم 12:45
علوم الدار
836 ألف مستخدم لخدمات النقل العام في عجمان خلال الربع الأول بنمو 18.2%
اليوم 12:42
علوم الدار
"الوطنية لحقوق الإنسان" ترصد آثار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة في عدة مواقع بإمارات الدولة
اليوم 12:27
الرياضة
سان جيرمان يفوز على ليفربول.. هكذا توقّعت «أوبتا» النتيجة
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©