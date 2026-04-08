ارتفاع البتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أسابيع

ارتفع سعر العملة المشفرة الأكبر في العالم بتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أسابيع بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف مؤقت لإطلاق النار، مما أدى إلى زيادة جاذبية الأصول الاستثمارية عالية المخاطر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر البتكوين ارتفع اليوم بنسبة 4.9% إلى 72738 دولاراً للوحدة الواحدة، وهو أعلى مستوى له منذ 18 مارس الماضي، قبل أن تفقد العملة جزاء من مكاسبها ليجري تداولها عند مستوى 71.3 ألف دولار للوحدة في ظهيرة اليوم الأربعاء بتوقيت سنغافورة، بارتفاع نسبته 3% عن مستواها أمس.

كما حققت العملات المشفرة الأخرى مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت العملة إيثر بنسبة 7.4% إلى 2273 دولاراً للوحدة الواحدة.